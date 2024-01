Nowy film z uniwersum Star Wars ma zaproponować zupełnie inny kierunek. Nareszcie!

Pomyślałem o tym przez chwilę i kiedy już dowiedziałem się, jaka jest ta historia i w ogóle, to wiedziałem, że to jest coś, co naprawdę chcę zrobić. Myślę, że to naprawdę fantastyczna eksploracja świata Gwiezdnych wojen. To naprawdę fajny sposób na pociągnięcie historii w nowym kierunku (...)



Jestem bardzo podekscytowana. Ta historia jest naprawdę fajna. Znam fabułę jednego filmu. Nie chcę przez to powiedzieć, że to wszystko, ale tak mi powiedziano - i myślę, że to będzie następny film w kolejności. (...) Ludzie będą bardzo podekscytowani

– powiedziała Ridley w wywiadzie dla AlloCiné.