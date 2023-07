Steki z labradora i bekon z mopsa. Firma reklamuje mięso z psów, by otworzyć ludziom oczy

Nie wojuję na ulicach, nie psuję krwi znajomym i przyjaciołom, którzy lubią sobie wsunąć kawał dobrego mięsa w ramenie, zjeść prawdziwie włoski makaron z kurczakiem czy zamówić pizzę z prosciutto. Nie nakłaniam najbliższych, by przestali zabijać zwierzęta, bo to złe. Nie mówię ludziom: "a jakbyś miał sam zabić tę biedną świnkę, to też byś ją zjadł?". Każdy podejmuje w swoim życiu wybory, tylko czasem po prostu warto zastanowić się, do jakich skutków one prowadzą. Warto przede wszystkim zachować balans. Kupowanie ubrań w sieciówce raz na kilka miesięcy nie czyni cię niszczycielem planety, a jedzenie mięsa - zabójcą zwierząt. Ale takie akcje, jak ta z Elwood's Organic Dog Meat, choć brutalna i pobudzająca wyobraźnię, otwiera oczy i, jakby to nie brzmiało, nakłania do refleksji. Bo może właśnie po przeczytaniu tej fikcyjnej oferty, kilka osób stwierdzi: dzisiaj nie zjem kotleta, jutro na obiad odgrzeję pierogi ze szpinakiem, następnego dnia zjem jajko sadzone z ziemniakami i mizerią, ale w sobotę pójdę ze znajomymi do restauracji i zamówię dobrze zrobione żeberka. I nic się nie dzieje.