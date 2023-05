Jak pracują zwierzęta w filmie i czy są bezpieczne na planie? Agata Kordos, trenerka zwierząt zdradza szczegóły

A co do wykorzystywania zwierząt, warto zauważyć, że zwierzaki na planach filmowych, zdjęciowych nie są wykorzystywane, one pracują. Jeżeli one lubią ten czas na planie, nie warto im tego odbierać, tylko dlatego, że komuś się to nie podoba. Wiadomo, nie każde zwierzę może być przecież aktorem i tak jak wcześniej mówiłam, nie zmuszamy do pracy w filmie tych zwierząt, którym się to nie podoba. Spora część zwierząt grających w filmach towarzyszy człowiekowi na co dzień, ale traktowanie ich w ten sposób, że one będą tylko leżeć na kanapie, to nie jest dobra droga.