"Supergirl" ma datę premiery. Tytułową rolę gra gwiazda "Rodu Smoka"

Na początku maja James Gunn w końcu ujawnił, jak będzie prezentował się nowy Superman, a dokładniej David Corenswet wcielający się w tę postać. Słynne już zdjęcie zadumanego superbohatera zostało wykonane na planie i opublikowane na oficjalnym profilu instagramowym reżysera. Fani nie ukrywali swojego zachwytu. W sieci pojawiło się wiele głosów, że nadchodzący film będzie wiernie odwzorowywał pierwotne, kultowe już, produkcje sprzed lat. Oczywiście ma on być również powiewem świeżości. Wszystkim, czego widzowie potrzebują. Premiera nowego „Supermana” zapowiedziana jest dokładnie na 11 lipca 2025 roku. Będzie to pierwszy film nowego uniwersum DC, tworzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Faza startowa będzie nosiła nazwę „Gods and Monsters”. Aktualnie wszelkie szczegóły dotyczące fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Fani będą więc musieli zadowolić się informacją, że za jakiś czas świat światło dziennie ujrzy też wersja damska, czyli „Supergirl: Woman Of Tomorrow”.