Rozpoczęły się zdjęcia do nowego „Supermana”, a reżyser postanowił zmienić jego tytuł

Pierwotnie reżyser poinformował, że produkcja będzie nosiła tytuł „Superman: Legacy”. Jednak już pierwsze dni zdjęć mogą zainspirować do wprowadzenia istotnych poprawek. Nawet tych dotyczących oficjalnej nazwy. Najnowsze dzieło Jamesa Gunna utraciło dopisek „legacy”. Od teraz będzie to po prostu „Superman”, zapewne w odniesieniu do klasycznej odsłony filmu z 1978 roku, w której to w główną rolę superbohatera wcielił się Christopher Reeve.