Ten film zdobył rekordową liczbę ocen od widzów. To pierwszy taki przypadek w historii serwisu

"Zielona mila" to adaptacja powieści Stephena Kinga o tym samym tytule, która zadebiutowała w 1999 r. Fabuła filmu w reżyserii Franka Darabonta skupia się na strażniku bloku śmierci w więzieniu Cold Mountain, Paulu Edgecombie, który pełnił tę funkcję w 1935 r. Kiedy pewnego dnia do więzienia przywieziony zostaje John Coffey, Paul musi przygotować się na wypełnienie jednego ze swoich obowiązków, czyli odprowadzenie go do celi śmierci długim korytarzem. Czarnoskóry skazaniec został bowiem oskarżony o zamordowanie dwóch białych dziewczynek i będzie musiał przejść słynną "zieloną milą". Okazuje się jednak, że Coffey będzie miał ogromny wpływ na życie Paula i pozostałych pracowników więzienia, którzy zaczną zadawać sobie pytanie, czy rzeczywiście jest on winny śmierci dziewczynek.