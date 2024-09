Wysokobudżetowe filmy powinny trafiać od razu do streamingu. Tak twierdzi szef Netfliksa

To by tak naprawdę tłumaczyło całą strategię Netfliksa, który dystrybucję kinową ma w głębokim poważaniu. Na swoje filmy platforma wydaje coraz więcej pieniędzy. Ostatnio głośno było o najdroższej produkcji w historii serwisu. "The Electric State" miał bowiem kosztować 320 mln dol. To oczywiście już ekstrawagancja, ale wysokie, sięgające kilkuset mln budżety pełnometrażowych tytułów streamingowych przestały być wyjątkami i powoli stają się regułą. Rodzi się więc pytanie: czy to się opłaca?



Sprawa wygląda tak że gdy film wchodzi do kin, dostajemy wymierny wskaźnik jego sukcesu. Dzięki danym z box offisu dowiadujemy się, ile dany tytuł zarobił. W przypadku streamingu operujemy na abstrakcyjnym poziomie liczby wyświetleń. I to jest to, co dla Teda Sarandosa okazuje się najważniejsze, wystarczające.