Najlepsze filmy o rodzinach królewskich nie ograniczają się jedynie do produkcji czysto historycznych, ukazujących wiele faktów i portretujących konkretne wydarzenia z dziejów świata. Widzowie coraz bardziej łakną dogłębnej analizy enigmatycznej sfery współczesnych władców różnych krajów. Chociaż aktualnie jest to rola w dużej mierze reprezentatywna i nie wpływa na politykę danego państwa, nadal intryguje i prowokuje do zadawania stale rosnącej liczby pytań. Jednak bez względu na to, w jakim okresie historycznym osadzona jest fabuła danego filmu, wszystko zależy od tego, na ile skutecznie twórcom udało się przyciągnąć i utrzymać uwagę widzów. Temu właśnie postanowiliśmy się przyjrzeć.