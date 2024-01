Oto największe hity 2023 roku. Te filmy oglądali wszyscy

To był dobry rok dla adaptacji gier wideo. W końcu nie musieliśmy oglądać ich z zażenowaniem. Najpierw dostaliśmy "The Last of Us", a potem (u nas ze sporym opóźnieniem) na ekrany kin wskoczył "Super Mario Bros. Film". Animowane przygody najsłynniejszego hydraulika na świecie przyciągnęły do kin tłumy dzieci wraz z rodzicami, braćmi i sąsiadami. Film zarobił ponad 1,361 mld dol. Dzięki temu przez jakiś czas cieszył się tytułem największego hitu minionych miesięcy. I tak by pozostało, gdyby nie pewna lalka...