Nie tylko "Piraci z Karaibów". Z tymi filmami przeżyjecie wspaniałe, pirackie przygody

Kojarzycie takie filmy jak "Rambo. Pierwsza krew", "Terminator 2", "Nagi instynkt" czy "Uniwersalny żołnierz"? Na początku lat 90. odpowiedzialna za nie wytwórnia znalazła się w tarapatach finansowych. Postanowiła się zrestrukturyzować i w 1995 roku miała wrócić w pełnej chwale właśnie za sprawą "Wyspy piratów". Zainwestowała w produkcję mnóstwo pieniędzy i... poniosła sromotną porażkę. To był jej koniec, bo produkcja okazała się tak artystyczną, jak i komercyjną klapą. Trafiła nawet do Księgi Rekordów Guinnesa jako największa bomba box-office'owa w historii. Dobra, dobra. Może i jest chaotycznie i bez sensu, ale jak to się ogląda! To wciąż widowiskowa przygoda z Geeną Davis w roli głównej.