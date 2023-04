Dla pieniędzy zekranizują nawet twoją matkę. Oto najdziwniejsze inspiracje Hollywood

Sięgając po inspiracje do innych mediów, czasami dobrze jest włożyć w daną produkcję nieco serca. Nie wiedzieli o tym twórcy dwóch ostatnich pozycji niniejszego zestawienia. Historii takich "Chłopaków z kubłów na śmieci" Hollywood by nie wymyśliło. Wyglądało to tak, że w latach 80. dużą popularnością cieszyły się lalki zwane Cabbage Patch Kids. W ramach ich parodii powstała seria kart The Garbage Pail Kids. A skoro na wielkich ekranach królowało Kino Nowej Przygody w stylu "E.T.", ktoś wpadł na pomysł, aby wykorzystać je jako podstawę filmu familijno-przygodowego. Porażka była przeogromna. Tytuł ten do dzisiaj uważa się za jedną z najgorszych produkcji w historii.