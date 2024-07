Ten nieznany film na Max opowiada o rzadkiej przypadłości. Ależ to jest dobre kino

„Niedopasowanie” (tyt. oryg. „Fitting in”) to ubiegłoroczny kanadyjski komediodramat, napisany i wyreżyserowany przez Molly McGlynn. To zaledwie drugi pełnometrażowy projekt twórczyni, która zajmowała się głównie serialami, choć jej filmowy debiut z 2017 r. - „Mary Goes Rund” - okazał się fenomenalnym obrazem, który zachwycił odbiorców. Tymczasem „Niedopasowanie” okazuje się jeszcze lepsze.



Fabuła filmu koncentruje się na 16-letniej Lindy, u której zdiagnozowano rzadką chorobę - zespół Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera (MRKH). Jest to zespół wad wrodzonych, które charakteryzuje nieprawidłowe wykształcenie w okresie płodowym lub nawet całkowity brak pochwy oraz macicy. Statystycznie ta przypadłość może dotyczyć nawet 1 na 4000 żeńskich noworodków. Dziewczynki pozornie rozwijają się prawidłowo; diagnozowane są zazwyczaj w wyniku braku pierwszej miesiączki, co często jest pierwszym z objawów choroby. Badania ginekologiczne wykazują zaburzenia rozwoju narządów płciowych, co potwierdzają badania obrazowe (USG, rezonans magnetyczny). Przyczyna rozwijania się zespołu MRKH jak dotąd nie została wyjaśniona. Współczesne możliwości terapeutyczne pozwalają jednak na skuteczne leczenie - zarówno chirurgiczne, jak i psychologiczne i seksuologiczne.



Nietrudno się przecież domyślić, że MRKH znacząco wpływa na psychikę młodej osoby. Nie inaczej jest w przypadku Lindy, u której diagnoza zakłóca rozumienie kobiecości i tożsamości seksualnej, a także wprowadza ogrom chaosu do wielu życiowych sfer, w tym relacji z nowym chłopakiem, przyjaciółmi z nowego liceum oraz matką.