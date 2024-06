Wszyscy czekają na głośne premiery SkyShowtime. A mnie najbardziej kręci ten skromny serial

Oczywiście, takiego hitu jak "Yellowstone" nie ma co się w najbliższych miesiącach spodziewać, ale najbliższe premiery SkyShowtime, które mają umilić nam czas oczekiwania na finałowe odcinki serialu Taylora Sheridana, i tak zapowiadają się znakomicie. W sierpniu na platformie pojawi się najgłośniejsza z nich, czyli "Knuckles" - serialowy spin-off kinowych hitów. Jego akcja rozgrywa się między wydarzeniami przedstawionymi w drugiej i trzeciej części "Sonica. Szybkiego jak błyskawica". Trochę na tę produkcję musieliśmy poczekać, bo przecież w Stanach Zjednoczonych zadebiutowała jeszcze w kwietniu. Skoro wreszcie dotrze do Polski, z pewnością prędko znajdzie sobie grono fanów.



Na długo przed "Knucklesem", już w przyszłym tygodniu dostaniemy natomiast "Bargain". Czemu może być hitem? Bo to serial koreański, a Polacy uwielbiają koreańskie seriale (patrz: "Squid Game" na Netfliksie). A weźmy jeszcze pod uwagę, że już samo streszczenie jego fabuły potrafi wzbudzić zainteresowanie. To w końcu opowieść o handlarzach organami, którzy zwabiają swe ofiary do położonego na odludziu hotelu pod pretekstem usług seksualnych. Na miejscu odbywa się aukcja. Wygra ten, kto zaoferuje największą cenę. Pewnego dnia, po fatalnym w skutkach trzęsieniu ziemi, handlarze, ofiary i nabywcy zostają uwięzieni w rozpadającym się budynku. Zaczyna się walka o przetrwanie.