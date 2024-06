Max ma dla was film, który ociera się o geniusz. Rozbawi was czarnym humorem i wzruszy zarazem

O ile w ostatnich latach Taika Waititi raczej rozczarowuje (ostatni „Thor” czy „Pierwszy gol” to, delikatnie pisząc, nieporozumienie), o tyle przez długi czas był twórcą powszechnie zachwalanym. Nie brakowało opinii, według których niektóre dzieła filmowca ocierają się o geniusz. Jednym z nich są właśnie „Dzikie łowy”, mniej znany film Nowozelandczyka, ale przez tych, którzy go widzieli, uważany za najlepszy. Zarówno widzowie, jak i krytycy wystawiali mu najwyższe noty, a ja chętnie się pod nimi podpiszę. Dzięki platformie Max przypomniałem sobie ostatnio tę perełkę i stwierdziłem, że blisko osiem lat później wciąż bawi i rozgrzewa serduszko.



Debiutujący na Festiwalu Filmowym w Sundance obraz jest adaptacją książki Barry’ego Crumpa pt. „Wild Pork and Watercress”. Głównym bohaterem jest Ricky Baker (Julian Dennison), chłopak przerzucany z jednej rodziny zastępczej do kolejnej - trudny i buntowniczy, ale również bystry i o wielkim sercu. Pewnego dnia trafia pod opiekę Belli (Rima Te Wiata) i jej męża, Hectora (Sam Neill). Mężczyzna jest raczej chłodny, zdystansowany i skupia się przede wszystkim na polowaniach, ale Bella okazuje chłopcu tyle dobra i zrozumienia, że ten szybko się do niej przekonuje. Niestety, gdy chłopiec zaczyna czuć się w tej otoczonej górami i buszem chacie jak w domu, dochodzi do pewnego smutnego wydarzenia.



Hector zostaje poinformowany, że opieka społeczna odbierze Ricky’ego za kilka dni. Nie chcąc wracać - i będąc przekonanym, że nikt go już nie zechce, w efekcie czego wyląduje w poprawczaku - chłopiec nieudolnie pozoruje swoją śmierć, przy okazji nieumyślnie podpalając szopę Hectora, po czym ucieka do buszu. Wkrótce Hectorowi udaje się go wytropić, jednak łamie nogę - duet jest zatem zmuszony pozostać w lesie, dopóki kość się nie zrośnie. Hector jest dobrze wyposażony i radzi sobie w dziczy jak mało kto, w związku z czym uczy chłopca i bez trudu udaje im się przetrwać tych kilka tygodni. Jednak w międzyczasie służby dochodzą do wniosku, że wdowiec porwał Ricky’ego. Wówczas rozpoczyna się obława, a dwaj bohaterowie, którzy stają się coraz bardziej ze sobą zżyci, nie zamierzają pozwolić się schwytać i rozdzielić.