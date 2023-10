Friz prosi widzów o radę w związku z nowym programem. Uczestniczka jest powiązana z Pandora Gate

"Mafia IRL" to, po dwóch edycjach "Twoje 5 Minut", wyścigach kamperami po Europie i "Próbie miłości", kolejny program Friza. Youtuber informował o nim już na początku lipca i właśnie wtedy wśród internautów rozgorzała dyskusja na temat potencjalnych uczestników programu - widzowie obawiali się bowiem, że Friz, zamiast włączyć do projektu osoby spoza swojego grona influencerów, zaprosi do współpracy jedynie członków Genzie i "Twoje 5 Minut". Dziś wiadomo, że w "Mafii IRL" biorą udział także inni twórcy, jednak paradoksalnie stało się to kolejnym problemem dla twórcy programu.