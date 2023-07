Internauci ostro skrytykowali nadchodzący program Friza. Chodzi o potencjalnych uczestników nowego projektu

I rzeczywiście - jest coś w tym, że gdyby Karol zaangażował do współpracy innych influencerów, jak choćby Jeleniewska, Natsu czy Julia Żugaj, którzy obecnie są na topie i idealnie wpisaliby się w content family friendly, ludzie byliby jeszcze bardziej zainteresowani twórczością Friza, a z drugiej strony - musi on także współpracować z członkami swoich autorskich projektów, bo przecież o to właśnie chodzi, by angażować swoją ekipę sprawdzonych ludzi w coraz nowsze projekty i dać im się rozwijać na innym polu właśnie po to, by na kanale Genzie nie wiało nudą, dostarczając przy tym widzom ciekawe treści.