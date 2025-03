Gal Gadot miała odsłonić swoją gwiazdę w Hollywood. Interweniowała policja

Ceremonia odkrycia gwiazdy Gal Gadot na Hollywood Walk of Fame zakończyła się interwencją policji. Uroczystość poświęcona Gadot, która otrzymała swoją gwiazdę jako pierwsza izraelska aktorka, została zakłócona przez skandujących po drugiej stronie ulicy przede wszystkim propalestyńskich, ale również proizraelskich działaczy. Ma to związek z jawnymi poglądami gwiazdy "Wonder Woman" i "Śnieżki", która jest zwolenniczką wojennych działań Izraela.