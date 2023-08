Ej, Netflix lepiej już zostaw to kino szpiegowskie. Widzieliśmy nowy film z Gal Gadot

No nie wychodzi Netfliksowi to kino szpiegowskie. W zeszłym roku platforma wtopiła 200 mln dolarów (oficjalnie najdroższy film w historii serwisu) w "Gray Mana", bo chociaż chwaliła się jego sukcesem i zapowiedziała całe uniwersum, jakość produkcji sygnowanej nazwiskiem braci Russo pozostawia wiele do życzenia. Co prawda "Misja Stone" kosztowała już o wiele mniej, przez co jej twórcy nie mogą na każdym kroku chwalić się wysokim budżetem, ale wciąż dobrze nie jest.



W samym swym założeniu "Misja Stone" to klasyczna szpiegowska opowieść w opakowaniu nowoczesnego blockbustera. Świadczy o tym już sam początek, w którym główna bohaterka skacze ze spadochronem ze skarpy, pędzi na złamanie karku na skuterze śnieżnym, aby w końcu wpaść na snajpera oraz samodzielnie rozprawić się ze sporą grupą przeciwników. Po tym napędzanym akcją prologu dostajemy natomiast czołówkę w stylu Jamesa Bonda i w miarę rozwoju fabuły grana przez Gal Gadot Rachel Stone okazuje się kimś na miarę Ethana Hunta z "Mission: Impossible".



Czytaj także: