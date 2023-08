Nowy film akcji to gwarantowany skok adrenaliny. Produkcja właśnie pojawiła się w serwisie Netflix

W tym tygodniu działo się i to mocno. W serwisie Netflix zadebiutował bowiem miniserial "Zabić ból" z Matthew Broderickiem w roli głównej, który skupia się na kulisach epidemii opiatowej w Stanach Zjednoczonych, a także koreański serial "Zombieverse", który jest połączeniem reality TV i motywu apokalipsy zombie. Warto rzucić okiem na nowości, które w tym i minionym tygodniu pojawiły się na Netfliksie, a tymczasem sprawdzamy, co wpadło do serwisu w dniu dzisiejszym.