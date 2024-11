„Bękart” to dramat historyczny w reżyserii Nikolaja Arcela, który bazuje na książce „Kapitan i Ann Barbara” Idy Jessen (uwaga: kilka lat po światowej premierze pozycja trafiła wreszcie do polskich księgarń pod tym samym tytułem, co film). Produkcja zabiera nas do Jutlandii w 1755 r., gdzie na bezludnym wrzosowisku osiedla się kapitan Ludvig von Kahlen (Mads Mikkelsen). Działając w imieniu króla, wyśmiewany i lekceważony przez wszystkich tych, których zdanie jakkolwiek się liczy, zamierza udowodnić, że obrane przez niego za cel pustkowia da się ujarzmić i przystosować pod uprawę. Pochodzący z ludu kapitan - który pracował na swój stopień wiele, wiele lat, podczas gdy wyżej urodzeni zgarniali go bez nadmiernych starań - po 25 latach służby w armii doczekał się bardzo lichej emerytury. Marzy, by przysłużyć się królowi i zostać nagrodzonym szlacheckim tytułem za skuteczny rozwój osady. Jest gotów zrobić i poświęcić wszystko, by ugrać swoje.



Rzecz w tym, że wrzosowisko jest bezwzględne, oporne i kapryśne, a innych przeszkód nie brakuje. Jedną z największych okazuje się okoliczny właściciel ziemski, Schinkel, który upiera się, że pustkowie jest jego własnością i nie zamierza bezczynnie patrzeć na to, jak ktoś bez pytania je kolonizuje. Ludvig potrzebuje też pomocy, ale chętnych do budowy kolonii brakuje; każdy miejscowy wie, że ziemia jest nieurodzajna. Ostatecznie zatrudnia uciekinierów i mozolnie badając glebę centymetr po centymetrze czeka, aż pewna tajemnicza roślina z rodziny psiankowatych zacznie się rozmnażać. Nie daje się też przekupić Schinkelowi, który podejmuje bardziej drastyczne kroki.