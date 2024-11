Na Amazonie pojawiła się komedia tak głupia, że jej tytułu nie możemy tutaj przytoczyć

"Wielkodupy pająk" to jeden z filmów tak złych, że aż dobrych. On nie ma ambicji, ma tylko sprawiać frajdę. I robi to na swój, nieco ułomny, sposób. W końcu mówimy tu o produkcji, której scenariusz, jeśli w ogóle powstał, został napisany na kolanie. Przesadne aktorstwo idzie natomiast w parze z efektami specjalnymi, robionymi w Paintcie. Słowem: nie ma to ani ładu, ani składu, a do tego nie wygląda za dobrze.