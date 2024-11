Prime Video dowiózł najlepszy serial z uniwersum "Cytadeli". Wniosek? Pieniądze to nie wszystko

Ze wszystkich dotychczasowych tytułów należących do franczyzy to właśnie "Honey Bunny" znajduje najlepszy balans między widowiskowością a napięciem. Oba te elementy są idealnie wyważone, przez co dostarczają emocji, jakich oczekiwalibyśmy od thrillera szpiegowskiego. Problem w tym, że to wciąż "Cytadela". Jako serial sprawdza się całkiem dobrze, ale jako część uniwersum wydaje się typową zapchajdziurą. Jedynym, co dodaje do jego mitologii, to chęć pokazania nam drugiej strony Cytadeli - nie agencji stojącej na straży pokoju, tylko problematycznej, pełnej skaz. Prócz tego, mamy do czynienia z typową powtórką z rozrywki. Nawet przecież napędzający akcję McGuffin to część urządzenia, o które toczy się walka w "Dianie".