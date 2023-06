Tom Holland postawił warunek twórcom Spider-Mana. Zagra w nowym filmie, jeśli go spełnią

Ostatni raz Spider-Mana w MCU widzieliśmy w "Bez drogi do domu". Od tamtej pory nie pojawiał się nawet gościnnie w kolejnych filmach Marvela. Jak jednak powszechnie wiadomo, prace nad czwartą częścią przygód Człowieka Pająka trwają już od dłuższego czasu (teraz wstrzymał je strajk scenarzystów). I fani z niecierpliwością jej wyczekują, bo trójka przeszła ich najśmielsze oczekiwania.



Poprzeczka zawieszona jest wyjątkowo wysoko. Po wprowadzeniu Spider-Manów w wykonaniu Tobey Maguire'a i Andrew Garfielda widzowie nie zgodzą się już na półśrodki. Jak to zwykle w przypadku sequeli bywa, oczekują, że w kolejnej odsłonie będzie jeszcze więcej, szybciej, zabawniej, bardziej widowiskowo. Twórcy muszą się więc postarać, aby przebić w jakiś sposób "Bez drogi do domu". Czy im się uda? Musi, bo inaczej Tom Holland maski Człowieka Pająka nie założy.



