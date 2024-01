George R.R. Martin o nowym projekcie. Zamiast produkcji aktorskiej będzie animacja

Przenieśliśmy "Nine Voyages", naszą serię o legendarnych podróżach statku Sea Snake, z aktorskiej produkcji do animacji. To decyzja, którą w pełni popieram. Ograniczenia budżetowe prawdopodobnie spowodowałyby, że wersja aktorska byłaby zbyt droga, biorąc pod uwagę, że połowa przedstawienia rozgrywała się na morzu - to wymuszałoby konieczność tworzenia co tydzień innego portu. Tam jest cały świat. Mamy dużo większą szansę na pokazanie tego wszystkiego za pomocą animacji

- poinformował George R.R. Martin.