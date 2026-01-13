Martin ma już plan na nowy serial ze świata Gry o tron. Potężna historia

Ładowanie...

"Rycerz Siedmiu Królestw" to adaptacja opowiadania George'a R.R. Martina, która zadebiutuje w HBO Max już za kilka dni, 19 stycznia. Osadzona w świecie "Pieśni Lodu i Ognia" minipowieść koncentruje się na młodym Dunku, ser Duncanie Wysokim, który po śmierci swojego rycerza wyrusza na turniej, by zyskać honor i sławę. W przygodach towarzyszy mu giermek Jajo, czyli późniejszy król Aegon Piąty. Sam Dunk w przyszłości stanie się legendarnym lordem i dowódcą Gwardii Królewskiej.

Jeszcze w marcu minionego roku okazało się, że Martin jest tak zachwycony serialem, że planuje już kolejny sezon. Od tego czasu jego entuzjazm nie zmalał - stwierdził, że o Dunku i Jaju jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia.

George R.R. Martin o kontynuacji Rycerza Siedmiu Królestw

W poniedziałek na kanale The Official Game of Thrones Podcast: A Knight of the Seven Kingdoms, czyli oficjalnego podcastu HBO Max, Jason Concepcion i Greta Johnsen przeprowadzili rozmowę z twórcą "Gry o tron". Stwierdził on, że napisanie "Błędnego rycerza" było "jedną z najlepszych decyzji", jaką kiedykolwiek podjął jako pisarz.

Kiedy zaczynałem pisać "Grę o tron", w pierwszej części miałem siedem lub osiem postaci z perspektywy, z których każda przeplatała się z inną. W późniejszych tomach serii dodawałem jeszcze więcej postaci. To prawdziwa mozaika, w której różni ludzie postrzegają te same wydarzenia inaczej, interpretując je na różne sposoby. Ale napisanie opowiadania lub noweli, w tym przypadku, gdzie skupiasz się na jednej postaci i postrzegasz historię tylko przez jej pryzmat, to zupełnie inna historia i może być bardzo potężna - wyjaśnił.

I dodał:

Chciałem opowiedzieć historię, która w pewnym stopniu skupia się na zwykłych ludziach, jak ich nazywam, na ludziach, którzy nie są lordami, nie walczą, nie zdobędą Żelaznego Tronu, dopóki wszyscy inni mieszkańcy Westeros nie zginą.

Współtwórcą i producentem wykonawczym serialu jest George R.R. Martin. Ira Parker jest natomiast współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serii. Wśród pozostałych producentów wykonawczych znajdują się: Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal i Vince Gerardis. Za reżyserię odpowiadają z kolei Owen Harris oraz Sarah Adina Smith.

1. sezon "Rycerza z Siedmiu Królestw" z Peterem Claffeyem w roli Dunka i Dextera Sola Ansella w roli Jaja będzie składał się z 6 odcinków, a każdy z nich będzie trwał po 30 minut. Pierwszy epizod zadebiutuje w HBO Max i na kanale HBO 19 stycznia o godzinie 21:00, a nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie i na kanale HBO co tydzień, do 23 lutego.

