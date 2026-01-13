REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Martin ma już plan na nowy serial ze świata Gry o tron. Potężna historia

"Rycerz Siedmiu Królestw" nie zdążył nawet jeszcze doczekać się premiery, a George R.R. Martin już planuje, co wydarzy się dalej.

Anna Bortniak
rycerz siedmiu kriolestw george rr martin kontynuacja
REKLAMA

"Rycerz Siedmiu Królestw" to adaptacja opowiadania George'a R.R. Martina, która zadebiutuje w HBO Max już za kilka dni, 19 stycznia. Osadzona w świecie "Pieśni Lodu i Ognia" minipowieść koncentruje się na młodym Dunku, ser Duncanie Wysokim, który po śmierci swojego rycerza wyrusza na turniej, by zyskać honor i sławę. W przygodach towarzyszy mu giermek Jajo, czyli późniejszy król Aegon Piąty. Sam Dunk w przyszłości stanie się legendarnym lordem i dowódcą Gwardii Królewskiej.

Jeszcze w marcu minionego roku okazało się, że Martin jest tak zachwycony serialem, że planuje już kolejny sezon. Od tego czasu jego entuzjazm nie zmalał - stwierdził, że o Dunku i Jaju jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia.

REKLAMA

George R.R. Martin o kontynuacji Rycerza Siedmiu Królestw

W poniedziałek na kanale The Official Game of Thrones Podcast: A Knight of the Seven Kingdoms, czyli oficjalnego podcastu HBO Max, Jason Concepcion i Greta Johnsen przeprowadzili rozmowę z twórcą "Gry o tron". Stwierdził on, że napisanie "Błędnego rycerza" było "jedną z najlepszych decyzji", jaką kiedykolwiek podjął jako pisarz.

Kiedy zaczynałem pisać "Grę o tron", w pierwszej części miałem siedem lub osiem postaci z perspektywy, z których każda przeplatała się z inną. W późniejszych tomach serii dodawałem jeszcze więcej postaci. To prawdziwa mozaika, w której różni ludzie postrzegają te same wydarzenia inaczej, interpretując je na różne sposoby. Ale napisanie opowiadania lub noweli, w tym przypadku, gdzie skupiasz się na jednej postaci i postrzegasz historię tylko przez jej pryzmat, to zupełnie inna historia i może być bardzo potężna

- wyjaśnił.

I dodał:

Chciałem opowiedzieć historię, która w pewnym stopniu skupia się na zwykłych ludziach, jak ich nazywam, na ludziach, którzy nie są lordami, nie walczą, nie zdobędą Żelaznego Tronu, dopóki wszyscy inni mieszkańcy Westeros nie zginą.

Współtwórcą i producentem wykonawczym serialu jest George R.R. Martin. Ira Parker jest natomiast współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serii. Wśród pozostałych producentów wykonawczych znajdują się: Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal i Vince Gerardis. Za reżyserię odpowiadają z kolei Owen Harris oraz Sarah Adina Smith.

1. sezon "Rycerza z Siedmiu Królestw" z Peterem Claffeyem w roli Dunka i Dextera Sola Ansella w roli Jaja będzie składał się z 6 odcinków, a każdy z nich będzie trwał po 30 minut. Pierwszy epizod zadebiutuje w HBO Max i na kanale HBO 19 stycznia o godzinie 21:00, a nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie i na kanale HBO co tydzień, do 23 lutego.

Jest tego więcej: Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
13.01.2026 10:39
Tagi: FantasyGeorge R.R. MartinHBO MaxRycerz Siedmiu Królestw
Najnowsze
10:39
Martin ma już plan na nowy serial ze świata Gry o tron. Potężna historia
Aktualizacja: 2026-01-13T10:39:20+01:00
9:17
Twórcy Stranger Things kręcili bez gotowego scenariusza. Tylko spokojnie
Aktualizacja: 2026-01-13T09:17:24+01:00
18:05
Tak wygląda 2. sezon One Piece. Brawurowy zwiastun serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-12T18:05:01+01:00
17:33
Uwielbiana bohaterka z The Pitt to córka znanego aktora. Odziedziczyła talent
Aktualizacja: 2026-01-12T17:33:00+01:00
16:01
Śnieżka ma zostać najgorszym filmem roku. Dobrze wiecie dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-12T16:01:00+01:00
15:39
Polski film zaginął na 2 lata. Odnajdzie się na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-12T15:39:00+01:00
14:53
Będzie 2. sezon Dojrzewania. Mam jednak bardzo złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-12T14:53:06+01:00
14:33
Norymberga prosto z kina leci na VOD. Będzie tylko w jednym miejscu
Aktualizacja: 2026-01-12T14:33:00+01:00
12:56
Hamnet potrafi zachwycić i zaboleć. Rozerwie was na strzępy
Aktualizacja: 2026-01-12T12:56:43+01:00
12:33
Rycerz Siedmiu Królestw w kinach. Przypominają się najlepsze czasy Gry o tron
Aktualizacja: 2026-01-12T12:33:45+01:00
11:47
Złote Globy 2026 to wstęp do Oscarów. Wiem, co będzie dalej
Aktualizacja: 2026-01-12T11:47:50+01:00
10:20
Sekretnego odcinka Stragner Things nie ma. Netflix pokazał piękne pożegnanie
Aktualizacja: 2026-01-12T10:20:17+01:00
9:45
Nikki Glaser wróciła na Złote Globy. Jej monolog jest mocarny
Aktualizacja: 2026-01-12T09:45:36+01:00
8:10
Złote Globy 2026 już rozdane. Triumfowały znakomite filmy i seriale
Aktualizacja: 2026-01-12T08:10:51+01:00
14:10
Najlepsze polskie kryminały 2025. Te książki były TOP
Aktualizacja: 2026-01-11T14:10:00+01:00
13:11
Najbrutalniejszy film wojenny roku wreszcie na VOD. To czysta frajda
Aktualizacja: 2026-01-11T13:11:00+01:00
11:29
Nocny recepcjonista, sezon 2. Kiedy nowe odcinki? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-11T11:29:00+01:00
10:20
Poruszająca historia, oscarowy aktor i kontrowersje. Nowość w HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-11T10:20:00+01:00
10:13
Ciepło będę wspominać tę komedię romantyczną. Rozgrzewająca nowość Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-11T10:13:54+01:00
9:13
Dlaczego Klangor porzucił rodzinę Wejmanów? Odpowiada twórca Kacper Wysocki
Aktualizacja: 2026-01-11T09:13:00+01:00
8:12
Takich dreszczowców łakną użytkownicy Netfliksa. Kopie tyłki, że aż miło
Aktualizacja: 2026-01-11T08:12:00+01:00
7:33
Nowy sezon thrillera szpiegowskiego jest bezbłędny. Lepszy od Bondów
Aktualizacja: 2026-01-11T07:33:00+01:00
6:11
Te seriale nie wrócą w 2026 roku. Netflix podjął trudną decyzję
Aktualizacja: 2026-01-11T06:11:00+01:00
13:11
Nicolas Cage szarżuje i surfuje, a kręci go Polak. Film już na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-10T13:11:00+01:00
12:11
Zła influencerka podbiła Netfliksa. Gdzie są teraz bohaterowie filmu?
Aktualizacja: 2026-01-10T12:11:00+01:00
11:39
Czekacie na Avengers Doomsday? Pomyślcie o super-dzieciach
Aktualizacja: 2026-01-10T11:39:00+01:00
10:45
Co obejrzeć w ten weekend w HBO Max? Wraca wybitny serial (i nie tylko)
Aktualizacja: 2026-01-10T10:45:00+01:00
9:54
Niemiecki film wojenny rozgramia użytkowników Prime Video. Lubią go coraz bardziej
Aktualizacja: 2026-01-10T09:54:00+01:00
9:01
Mało ci „Klangora”? Sprawdź coś, co nazywam „sezonem 1,5”
Aktualizacja: 2026-01-10T09:01:00+01:00
8:33
Użytkownicy Disney+, tak uwielbiacie sci-fi, to zobaczcie ten nowy film na platformie
Aktualizacja: 2026-01-10T08:33:00+01:00
7:15
Nowy Predator już w VOD. Gdzie obejrzeć Strefę zagrożenia
Aktualizacja: 2026-01-10T07:15:00+01:00
6:01
Nowe The Pitt już jest. Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-10T06:01:00+01:00
20:32
Netflix zaszalał. Te nowości na weekend was rozgrzeją
Aktualizacja: 2026-01-09T20:32:00+01:00
19:51
Co się dzieje z Rafałem Weimanem z Klangora? Wyjaśniamy, dlaczego go nie ma
Aktualizacja: 2026-01-09T19:51:00+01:00
18:18
Profesor X powróci w Avengers Doomday. Ile razy już go żegnaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-09T18:18:00+01:00
18:04
Czarne lustro wraca na Netfliksa. Będzie 8. sezon
Aktualizacja: 2026-01-09T18:04:27+01:00
16:13
Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-09T16:13:00+01:00
15:43
Zaginione dzieci w sekcie Niebo. Czy ten wątek w serialu jest na faktach?
Aktualizacja: 2026-01-09T15:43:12+01:00
15:13
Takiej adaptacji klasyki nie widziałem. To nie kolejny Hrabia Monte Christo
Aktualizacja: 2026-01-09T15:13:00+01:00
14:41
Liczyłem na Amadeusza, dostałem Amadeusa. Jestem rozczarowany
Aktualizacja: 2026-01-09T14:41:07+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA