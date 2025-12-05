Tak wygląda Rycerz Siedmiu Królestw. Spin-off Gry o tron z datą premiery
HBO Max opublikował zwiastun długo wyczekiwanego serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" i ujawnił datę premiery. To już zaraz.
"Rycerz Siedmiu Królestw" to adaptacja opowiadania George'a R.R. Martina. Osadzona w świecie "Pieśni Lodu i Ognia" minipowieść koncentruje się na młodym Dunku, ser Duncanie Wysokim, który po śmierci swojego rycerza wyrusza na turniej, by zyskać honor i sławę. W przygodach towarzyszy mu giermek Jajo, czyli późniejszy król Aegon Piąty. Sam Dunk w przyszłości stanie się legendarnym lordem i dowódcą Gwardii Królewskiej.
Dziś HBO Max pokazał zwiastun serialu i ujawnił, kiedy fani "Gry o tron" mogą spodziewać się kolejnego spin-offu popularnej produkcji fantasy.
Do tej pory szczegóły na temat "Rycerza Siedmiu Królestw" nie były znane, natomiast dziś serwis HBO Max pokazał zwiastun serialu i ujawnił, kiedy zadebiutuje na platformie. Cały serial będzie składał się z 6 odcinków, a każdy z nich będzie trwał po 30 minut. Pierwszy epizod zadebiutuje w HBO Max i na kanale HBO 19 stycznia o godzinie 21:00, a nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie i na kanale HBO co tydzień, do 23 lutego.
Tak brzmi oficjalny opis produkcji:
Sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki i jego giermek, Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.
Współtwórcą i producentem wykonawczym serialu jest George R.R. Martin. Ira Parker jest natomiast współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serii. Wśród pozostałych producentów wykonawczych znajdują się: Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal i Vince Gerardis. Za reżyserię odpowiadają z kolei Owen Harris oraz Sarah Adina Smith.
Rycerz Siedmiu Królestw - obsada:
- Peter Claffey jako Ser Duncan Wysoki,
- Dexter Sol Ansell jako Jajo,
- Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon,
- Bertie Carvel jako Baelor Targaryen,
- Danny Webb jako Ser Arlan of Pennytree,
- Sam Spruell jako Maekar Targaryen,
- Shaun Thomas jako Raymun Fossoway,
- Finn Bennett jako Aerion Targaryen,
- Edward Ashley jako Ser Steffon Fossoway,
- Tanzyn Crawford jako Tanselle,
- Henry Ashton jako Daeron Targaryen,
- Youssef Kerkour jako Steely Pate,
- Tom Vaughan-Lawlor jako Plummer
- Daniel Monks as Ser Manfred Dondarrion.
