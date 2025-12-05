Logo
Tak wygląda Rycerz Siedmiu Królestw. Spin-off Gry o tron z datą premiery

HBO Max opublikował zwiastun długo wyczekiwanego serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" i ujawnił datę premiery. To już zaraz.

Anna Bortniak
"Rycerz Siedmiu Królestw" to adaptacja opowiadania George'a R.R. Martina. Osadzona w świecie "Pieśni Lodu i Ognia" minipowieść koncentruje się na młodym Dunku, ser Duncanie Wysokim, który po śmierci swojego rycerza wyrusza na turniej, by zyskać honor i sławę. W przygodach towarzyszy mu giermek Jajo, czyli późniejszy król Aegon Piąty. Sam Dunk w przyszłości stanie się legendarnym lordem i dowódcą Gwardii Królewskiej.

Dziś HBO Max pokazał zwiastun serialu i ujawnił, kiedy fani "Gry o tron" mogą spodziewać się kolejnego spin-offu popularnej produkcji fantasy.

Rycerz Siedmiu Królestw: HBO Max pokazał zwiastun i ujawnił datę premiery

Do tej pory szczegóły na temat "Rycerza Siedmiu Królestw" nie były znane, natomiast dziś serwis HBO Max pokazał zwiastun serialu i ujawnił, kiedy zadebiutuje na platformie. Cały serial będzie składał się z 6 odcinków, a każdy z nich będzie trwał po 30 minut. Pierwszy epizod zadebiutuje w HBO Max i na kanale HBO 19 stycznia o godzinie 21:00, a nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie i na kanale HBO co tydzień, do 23 lutego.

Tak brzmi oficjalny opis produkcji:

Sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki i jego giermek, Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.  

Współtwórcą i producentem wykonawczym serialu jest George R.R. Martin. Ira Parker jest natomiast współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serii. Wśród pozostałych producentów wykonawczych znajdują się: Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal i Vince Gerardis. Za reżyserię odpowiadają z kolei Owen Harris oraz Sarah Adina Smith.

Rycerz Siedmiu Królestw - obsada:

  • Peter Claffey jako Ser Duncan Wysoki,
  • Dexter Sol Ansell jako Jajo,
  • Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon,
  • Bertie Carvel jako Baelor Targaryen,
  • Danny Webb jako Ser Arlan of Pennytree,
  • Sam Spruell jako Maekar Targaryen,
  • Shaun Thomas jako Raymun Fossoway,
  • Finn Bennett jako Aerion Targaryen,
  • Edward Ashley jako Ser Steffon Fossoway,
  • Tanzyn Crawford jako Tanselle,
  • Henry Ashton jako Daeron Targaryen,
  • Youssef Kerkour jako Steely Pate,
  • Tom Vaughan-Lawlor jako Plummer
  • Daniel Monks as Ser Manfred Dondarrion.
05.12.2025 11:13
