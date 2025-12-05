Tak wygląda Rycerz Siedmiu Królestw. Spin-off Gry o tron z datą premiery

Ładowanie...

"Rycerz Siedmiu Królestw" to adaptacja opowiadania George'a R.R. Martina. Osadzona w świecie "Pieśni Lodu i Ognia" minipowieść koncentruje się na młodym Dunku, ser Duncanie Wysokim, który po śmierci swojego rycerza wyrusza na turniej, by zyskać honor i sławę. W przygodach towarzyszy mu giermek Jajo, czyli późniejszy król Aegon Piąty. Sam Dunk w przyszłości stanie się legendarnym lordem i dowódcą Gwardii Królewskiej.

Dziś HBO Max pokazał zwiastun serialu i ujawnił, kiedy fani "Gry o tron" mogą spodziewać się kolejnego spin-offu popularnej produkcji fantasy.

Rycerz Siedmiu Królestw: HBO Max pokazał zwiastun i ujawnił datę premiery

Do tej pory szczegóły na temat "Rycerza Siedmiu Królestw" nie były znane, natomiast dziś serwis HBO Max pokazał zwiastun serialu i ujawnił, kiedy zadebiutuje na platformie. Cały serial będzie składał się z 6 odcinków, a każdy z nich będzie trwał po 30 minut. Pierwszy epizod zadebiutuje w HBO Max i na kanale HBO 19 stycznia o godzinie 21:00, a nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie i na kanale HBO co tydzień, do 23 lutego.

Tak brzmi oficjalny opis produkcji:

Sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki i jego giermek, Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.

Współtwórcą i producentem wykonawczym serialu jest George R.R. Martin. Ira Parker jest natomiast współtwórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym serii. Wśród pozostałych producentów wykonawczych znajdują się: Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal i Vince Gerardis. Za reżyserię odpowiadają z kolei Owen Harris oraz Sarah Adina Smith.

Rycerz Siedmiu Królestw - obsada:

Peter Claffey jako Ser Duncan Wysoki,

Dexter Sol Ansell jako Jajo,

Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon,

Bertie Carvel jako Baelor Targaryen,

Danny Webb jako Ser Arlan of Pennytree,

Sam Spruell jako Maekar Targaryen,

Shaun Thomas jako Raymun Fossoway,

Finn Bennett jako Aerion Targaryen,

Edward Ashley jako Ser Steffon Fossoway,

Tanzyn Crawford jako Tanselle,

Henry Ashton jako Daeron Targaryen,

Youssef Kerkour jako Steely Pate,

Tom Vaughan-Lawlor jako Plummer

Daniel Monks as Ser Manfred Dondarrion.

Anna Bortniak 05.12.2025 11:13

