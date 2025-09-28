#B69AFF
Rycerz Siedmiu Królestw – kiedy premiera serialu HBO Max?

„Rycerz Siedmiu Królestw” to nowa propozycja od serwisu HBO Max, która ma zabrać nas do świata znanego z „Gry o tron”. Kiedy możemy spodziewać się premiery 1. sezonu?

Konrad Chwast
„Rycerz Siedmiu Królestw” to serial, z którym fani „Gry o tron” wiążą wielkie nadzieje. Nie chodzi nawet o to, że to produkcja, która raz jeszcze wróci do lubianego świata, czy że to kolejny fantasy robione przez HBO. Nowa produkcja oparta o opowiadania George’a R.R. Martina ma być przede wszystkim tym, czym „Ród smoka” nie jest.

„Rycerz Siedmiu Królestw” ma bowiem być opowieścią przygodową. Siłą rzeczy musi taki być, bo opowiadania, na podstawie których jest kręcony, dotyczą właśnie trochę oderwanych od siebie i czasem przypadkowych spotkań na szlaku. Choć prawie pewne jest, że w produkcji nie zabraknie polityki, to z całą pewnością nie będzie jej tak wiele i nie będzie tak skomplikowana, jak to ma miejsce w „Rodzie smoka”.

Rycerz Siedmiu Królestw – kiedy premiera w HBO Max?

Z „Rycerzem Siedmiu Królestw” jest trochę kłopot. Produkcja jest jednym z wielu projektów, które HBO Max chciało zrealizować w świecie „Gry o tron”. Większość z nich została skasowana już na etapie scenariuszy. Ten konkretny serial dotarł aż do realizacji, ale… i tak był opóźniony.

Wstępna data premiery wskazywała na 2. połowę 2025. Jednak w maju tego roku ogłoszono, że serial zostaje przeniesiony na kolejny rok. Teraz prezes i dyrektor generalny HBO, Casey Bloys zapowiedział, że produkcja pojawi się już w styczniu 2026 roku.

Na początku tego roku George R.R. Martin chwalił serial, mówiąc, że to bardzo wierna adaptacja jego prozy.

Rycerz Siedmiu Królestw – o czym opowie serial?

Serial opowiada historię rycerza i jego giermka. Rycerz ma na imię Dunk i nie jest ani najlepszym, ani najmądrzejszym wojakiem w królestwie. Jego pomocnik jest roztropnym chłopakiem, a prywatnie to członek królewskiego rodu Targaryenów.

Konrad Chwast
28.09.2025 10:47
Tagi: Gra o tronHBO MaxRycerz Siedmiu Królestw
