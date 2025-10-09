Jest zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw. To jest nowa Gra o tron

Ładowanie...

Fani z niecierpliwością wyczekują nowego serialu ze świata "Gry o tron". Ma on być bowiem zupełnie inny od pierwszej adaptacji sagi George'a R.R. Martina i "Rodu Smoka". Dlaczego? W nadchodzącym prequelu będzie bowiem znacznie mniej polityki. Powstał on przecież na bazie przygodowych opowiadań autora. To historie rycerza i jego giermka, którzy na swoim szlaku spotykają szereg osobliwych postaci. Warto przy tym dodać, że główny bohater nie jest najostrzejszą kredką w piórniku, a jego pomagier należy do rodu Targaryenów.



"Rycerza Siedmiu Królestw" HBO zapowiedziało jeszcze w 2021 roku. Jest to jeden z niewielu planowanych wtedy projektów ze świata "Gry o tron", które się ostały. Mijały jednak kolejne lata, a prace nad serialem stały w miejscu. Aż w końcu w 2024 roku preprodukcja ruszyła. Jeszcze do niedawna mówiło się, że nową adaptację prozy George'a R.R. Martina zobaczymy w drugiej połowie tego roku. Data premiery została przesunięta i - jak się okazało pod koniec września - zobaczymy na początku przyszłego roku.

Rycerz Siedmiu Królestw - zwiastun serialu ze świata Gry o tron

Fani "Gry o tron" muszą się więc jeszcze uzbroić w chwilę cierpliwości, a tymczasem hype train rusza pełną parą. Na trwającym właśnie New York Comic-Con pokazano pierwszy pełnoprawny zwiastun "Rycerza Siedmiu Królestw". Pojawił się on również w sieci, dlatego już teraz wszyscy dostajemy przedsmak czekających nas atrakcji:

"Rycerz Siedmiu Królestw" składa się łącznie z sześciu odcinków. Najnowszy serial ze świata "Gry o tron" zadebiutuje na antenie HBO i platformie HBO Max w styczniu 2026 roku. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.



Rafał Christ 09.10.2025 18:11

