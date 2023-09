Ekipa GOATS przekroczyła granicę. Kiedy jedna z uczestniczek była duszona, nikt nie powiedział "stop"

W najnowszym odcinku GOATS - "GOATS vs LEXY" - influencerzy zebrali 20 uczestniczek, z których ostatecznie mieli wybrać 5 najlepszych. Zwyciężczynie miały dołączyć do reprezentacji GOATS podczas gali Move Federation, gdzie zmierzą się z drużyną Lexy. Wardęga opisywał to jako "fajną szansę" do tego, by dać Lexy na boisku "łokcia". Podczas pierwszej konkurencji uczestniczki miały pokonać tor przeszkód, następnym zadaniem było kopanie piłki, a w ostatnim - walka w parach. W tej części rozgrywek dziewczyny miały walczyć o jak najdłuższe utrzymanie piłki, dopóki nie miną 2 minuty. I właśnie ta konkurencja wzbudziła w widzach najwięcej emocji i to w zasadzie samych negatawnych.