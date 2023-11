Apple TV+, czyś ty rozum stracił? Ten serial z uniwersum Godzilli nie miał prawa się udać

W pierwszej scenie widzimy znanego z "Konga" Billy'ego Randa. Biegnie przez dżunglę Wyspy Czaszki, prowadząc nas wprost do starcia wielkiego pająka z przerośniętym krabem. Dobrze! Tak powinno być. Jednakże ten prolog to tylko zmyłka. Akcja szybko przeskakuje z lat 70. do 2015 roku. Jest już po G-Day - wydarzeniach przedstawionych w "Godzilli", więc wszyscy uczą się żyć ze świadomością istnienia potworów. Cate przybywa do Japonii, aby odkryć prawdę podwójnego życia swojego ojca. W należącym do niego mieszkaniu poznaje przyrodniego brata i jego matkę.



Akcja "Monarch: Dziedzictwo potworów" rozgrywa się dwutorowo. Z jednej strony śledzimy poczynania Cate, a z drugiej przenosimy się do lat 50., kiedy to naukowczyni Keiko, ochraniający ją żołnierz Lee Show i młody Bill Randa eksplorują Wyspę Czaszki. Oni mają dopiero odkryć, że jest zamieszkana przez potwory. Serial literalnie przyjmuje więc formułę monster of the week. W drugim odcinku śledzimy poczynania bohaterów, aby na koniec zobaczyć jednego ogromnego stwora. Buuu! Mało!



Więcej o MonsterVerse poczytasz na Spider's Web: