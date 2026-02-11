Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry

Przy tym filmie "Gorąca rywalizacja" to co najwyżej pieszczoty. Widzowie twierdzą, że po "Pillionie" widzowie oglądają serial na HBO Max, żeby ochłonąć. Bo to produkcja, która nie szczędzi widza, dostarczając samych mocnych wrażeń. Gdzie ją obejrzeć?

Rafał Christ
pillion gorąca rywalizacja hbo max co obejrzeć premiera
REKLAMA

Wreszcie mogliśmy dołączyć do światowego trendu. O "Gorącej rywalizacji" zrobiło się głośno pod koniec zeszłego roku. Zaraz po światowej premierze miłość do serialu w internecie wręcz eksplodowała. Trzeba było się bardzo postarać, żeby nie trafić w sieci na pochwały względem romansu dwójki hokeistów. Pisały o nim media, pisali o nim zwykli widzowie - dosłownie każdy. A my mogliśmy tylko czytać, jaki jest wspaniały, bo w naszym kraju wpadł na HBO Max dopiero 6 lutego.

Tak się jakoś złożyło, że polska premiera "Gorącej rywalizacji" niemal zbiega się z debiutem innego gorącego romansu. "Pillion" często jest nawet porównywany do dostępnego na HBO Max serialu. Czy jest lepszy? Czy gorszy? To każdy sam musi roztrzygnąć. Na pewno jest jednak ostrzejszy. Adaptacja prozy Rachel Reid to przy nim co najwyżej pieszczoty. Niektórzy sięgają po nią po obejrzeniu filmu, żeby nieco ochłonąć.

"GORĄCĄ RYWALIZACJĘ" OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
GORĄCA RYWALIZACJA
HBO Max
REKLAMA

Pillion - film ostrzejrzy niż Gorąca rywalizacja na HBO Max

"Pillion" to adaptacja powieści Adama Marsa-Jonesa. Fabuła skupia się na Colinie - młodym nieśmiałym homoseksualiście, który pewnego dnia, przypadkiem spotyka swoje całkowite przeciwieństwo. Pewny siebie lider klubu motocyklowego wdaje się z nim w płomienną relację sado-maso. W tym romansie BDSM główny bohater w pełni poddaje się woli Raya. Spełnia każdą jego wyuzdaną zachciankę.

"Pillion" całkowicie odrzuca grę wstępną. Bardzo szybko wciąga widzów w perwersyjny romans swoich bohaterów, z każdą chwilą podgrzewając atmosferę coraz bardziej. I choć skupia się na psychologicznych aspektach relacji Colina i Raya, to jednak nie stroni od obrazowych scen seksu. Dlatego tak bardzo szokuje, a przy tym zachwyca widzów. W mediach społecznościowych piszą, że to taki

Właśnie obejrzałem "Pillion", który mnie sponiewierał, więc potrzebuję kolejnego seansu "Gorącej rywalizacji", żeby trochę ochłonąć

Olać "Gorącą rywalizację", wszyscy zacznijcie mówić i robić więcej filmów jak "Pillion". NATYCHMIAST

Przeżyłam skok z "Gorącej rywalizacji" na "Pillion". I... cholera, to było coś

- czytamy na X (dawny Twitter).

Na razie na HBO Max możecie obejrzeć pierwszy odcinek "Gorącej rywalizacji". Kolejne będą pojawiać się z tygodniowymi przerwami. I już zaraz w Polsce sami będziemy mogli się przekonać, jak wypada na tle "Pillion". Co prawda premiera filmu w naszym kraju dopiero 20 lutego w kinach, ale już w walentynkowy weekend możecie złapać produkcję na pokazach przedpremierowych.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o filmach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
11.02.2026 15:01
Tagi: HBO Maxromans
Najnowsze
15:01
Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
Aktualizacja: 2026-02-11T15:01:00+01:00
12:32
Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Aktualizacja: 2026-02-11T12:32:56+01:00
12:20
Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci
Aktualizacja: 2026-02-11T12:20:14+01:00
12:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-11T12:08:20+01:00
10:12
Ołowiane dzieci to kandydat na polski serial roku. Zachwyca i przeraża
Aktualizacja: 2026-02-11T10:12:16+01:00
8:54
Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć
Aktualizacja: 2026-02-11T08:54:09+01:00
8:41
Twórca Rycerza Siedmiu Królestw przyznaje: ta zmiana była błędem
Aktualizacja: 2026-02-11T08:41:23+01:00
19:11
Film reżysera 1670 już w VOD. Komedia zachwyciła widzów
Aktualizacja: 2026-02-10T19:11:29+01:00
18:02
Nowy serial Netfliksa jest absurdalny. Bawiłam się przednio
Aktualizacja: 2026-02-10T18:02:00+01:00
15:28
Prawnik z Lincolna, sezon 5. Co z kontynuacją? Mamy dobre wieści
Aktualizacja: 2026-02-10T15:28:14+01:00
13:54
Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:54:28+01:00
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
14:44
SkyShowtime: cena, pakiety, oferta. Ile kosztuje serwis w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T14:44:16+01:00
13:53
Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
Aktualizacja: 2026-02-09T13:53:47+01:00
13:51
Prawnik z Lincolna dowiózł najlepszy sezon. Netflix, robisz to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-09T13:51:06+01:00
13:42
Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?
Aktualizacja: 2026-02-09T13:42:37+01:00
10:43
Zdrada w 4. odcinku Rycerza Siedmiu Królestw. Jak łączy się z Grą o tron?
Aktualizacja: 2026-02-09T10:43:50+01:00
10:11
Gwiazda Stranger Things chce grać Spider-Mana. Biorę
Aktualizacja: 2026-02-09T10:11:52+01:00
9:05
Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia
Aktualizacja: 2026-02-09T09:05:36+01:00
8:33
To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-09T08:33:47+01:00
14:02
Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii
Aktualizacja: 2026-02-08T14:02:00+01:00
13:13
Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?
Aktualizacja: 2026-02-08T13:13:00+01:00
12:03
Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-08T12:03:00+01:00
11:12
Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-08T11:12:00+01:00
10:13
Po seansie Tajnego agenta stwierdzam: to nie jest oscarowa rola
Aktualizacja: 2026-02-08T10:13:00+01:00
9:56
Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Aktualizacja: 2026-02-08T09:56:06+01:00
9:05
Na Netfliksie jest jeden z pierwszych filmów Elordiego. Śmiało, można płakać
Aktualizacja: 2026-02-08T09:05:00+01:00
8:01
Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial
Aktualizacja: 2026-02-08T08:01:00+01:00
6:11
To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-08T06:11:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA