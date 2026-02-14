Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Gorąca rywalizacja już na HBO Max. Kiedy nowe odcinki światowego fenomenu?

Ten płomienny romans skradł serca widzów na całym świecie. Właśnie zakochują się w nim również Polacy. "Gorącą rywalizację" możemy już oglądać na HBO Max. Ale! Nie w całości. Kolejne odcinki pojawiają się na platformie w odstępach czasowych. Kiedy w serwisie wylądują nadchodzące epizody "Heated Rivalry"?

Rafał Christ
gorąca rywalizacja hbo max premiera odcinki heated rivalry
REKLAMA

Końcówka zeszłego roku należała do "Gorącej rywalizacji". Podczas gdy widzowie zza oceanu zachwycali się "Heated Rivalry", my mogliśmy tylko czytać, jakie jest wspaniałe. W mediach społecznościowych i mediach mnożyły się zachwyty nad trwającym latami romansem dwóch hokeistów. Widzowie po prostu głośno przeżywali kolejne odcinki, w których bohaterowie gonią za sławą i zmagają się ze swoją miłością. Te nad wyraz pozytywne opinie, tylko rozbudzały nasz apetyt na adaptację prozy Rachel Reid.

Dopiero od niedawna możemy ten apetyt zaspokajać. "Gorąca rywalizacja" w końcu pojawiła się w Polsce. Trafiła na HBO Max w zeszłym tygodniu. Dokładnie 6 lutego widzowie z naszego kraju mogli stać się częścią globalnego trendu. I rzeczywiście chętnie teraz oglądają "Heated Rivalry". Od czasu swojej premiery produkcja nie schodzi z topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie.

"GORĄCĄ RYWALIZACJĘ" OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
GORĄCA RYWALIZACJA
HBO Max
REKLAMA

Gorąca rywalizacja - kiedy kolejne odcinki na HBO Max?

Wielu użytkowników HBO Max chętnie by pewnie obejrzało wszystkie sześć odcinków "Gorącej rywalizacji" za jednym zamachem. Nawet jeśli mieliby zarwać dla tego seansu nockę. Nie jest im to jednak dane. Platforma postanowiła dawkować serial widzom. W dniu premiery dostaliśmy tylko pierwszy epizod produkcji. A kiedy kolejne?

Kolejne odcinki "Gorącej rywalizacji" będą pojawiać się na HBO Max w tygodniowych odstępach. Pełna rozpiska ich emisji prezentuje się następująco:

  1. odc.: 6 lutego
  2. odc.: 13 lutego
  3. odc.: 20 lutego
  4. odc.: 27 lutego
  5. odc.: 6 marca
  6. odc.: 13 marca

Kolejnych odcinków "Gorącej rywalizacji" należy więc wypatrywać na HBO Max w nadchodzące piątki.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
14.02.2026 11:12
Tagi: Co obejrzeć?HBO Maxromans
Najnowsze
10:12
Co obejrzeć w HBO Max w ten weekend? Thrillery, horrory, romanse
Aktualizacja: 2026-02-14T10:12:00+01:00
9:02
Miałam polecić ten film na Walentynki. To chyba nie jest dobry pomysł
Aktualizacja: 2026-02-14T09:02:00+01:00
8:02
Zadziorne sci-fi chwyciło użytkowników Disney+ za gardło. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2026-02-14T08:02:00+01:00
7:02
Gdzie kręcono Ołowiane dzieci? Lokacje w serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-02-14T07:02:00+01:00
19:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-13T19:08:02+01:00
17:05
Tak wyglądają nowe odcinki 4. sezonu Bridgertonów. Będzie gorąco
Aktualizacja: 2026-02-13T17:05:02+01:00
15:08
Gorące nowości Netfliksa na Walentynki. W tym seria kultowych horrorów
Aktualizacja: 2026-02-13T15:08:01+01:00
13:53
Walka Cruise'a z Pittem to poważne naruszenie praw autorskich. Jest afera
Aktualizacja: 2026-02-13T13:53:42+01:00
13:45
Nie spodziewałem się, że ten film podbije HBO Max. Mam mu sporo do zarzucenia
Aktualizacja: 2026-02-13T13:45:34+01:00
10:06
To najbardziej reoglądalne sci-fi wszech czasów. Fani w kółko je powtarzają
Aktualizacja: 2026-02-13T10:06:49+01:00
9:43
Eternity w streamingu. To najbardziej fantastyczna komedia romantyczna 2025 roku
Aktualizacja: 2026-02-13T09:43:56+01:00
9:07
Ależ niespodzianka od HBO Max. Dziki, hitowy horror pojawił się bez żadnej zapowiedzi
Aktualizacja: 2026-02-13T09:07:14+01:00
7:55
Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka miała 77 lat
Aktualizacja: 2026-02-13T07:55:40+01:00
19:02
Nowy kryminał Prime Video może być hitem dopiero po czasie. Mnie też to wkurza
Aktualizacja: 2026-02-12T19:02:00+01:00
18:01
Prime Video z mocnymi nowościami na 2026 rok. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-12T18:01:00+01:00
15:22
Nowy dreszczowiec rozgromił użytkowników Netfliksa. Kolejny sezon ma być ASAP
Aktualizacja: 2026-02-12T15:22:23+01:00
14:04
Jerzy Ziętek w serialu Netfliksa ratował ołowiane dzieci. Jak było naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-12T14:04:46+01:00
12:18
Disney+ teraz przesadził. Najlepszy serial przygodowy stał się jeszcze lepszy
Aktualizacja: 2026-02-12T12:18:26+01:00
12:09
Najlepszy serwis przejął hit science fiction. Będą poszerzać uniwersum serialu
Aktualizacja: 2026-02-12T12:09:08+01:00
11:08
Boskie science fiction nareszcie w streamingu. Piękny prezent na weekend
Aktualizacja: 2026-02-12T11:08:52+01:00
10:29
Franza Kafkę obejrzycie w VOD. Film miał walczyć o Oscara
Aktualizacja: 2026-02-12T10:29:39+01:00
9:21
Prawdziwa historia Ołowianych dzieci. Tak było naprawdę
Aktualizacja: 2026-02-12T09:21:40+01:00
8:52
Za granicą polecają polski serial. Nowość Netfliksa porównywana do Czarnobyla
Aktualizacja: 2026-02-12T08:52:20+01:00
19:56
Użytkownicy Netfliksa wsiąknęli w ten dreszczowiec. Zarywają dla niego nocki
Aktualizacja: 2026-02-11T19:56:37+01:00
18:17
Ten film wojenny na Prime Video kopnie was z półobrotu. I zechcecie więcej
Aktualizacja: 2026-02-11T18:17:00+01:00
17:05
To kto w końcu zrzucił bomby w Falloucie? Analizujemy serial i gry
Aktualizacja: 2026-02-11T17:05:00+01:00
16:02
Bohaterowie Ołowianych dzieci. Kto z serialu Netfliksa istniał naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-11T16:02:00+01:00
15:01
Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
Aktualizacja: 2026-02-11T15:01:00+01:00
12:32
Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Aktualizacja: 2026-02-11T12:32:56+01:00
12:20
Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci
Aktualizacja: 2026-02-11T12:20:14+01:00
10:12
Ołowiane dzieci to kandydat na polski serial roku. Zachwyca i przeraża
Aktualizacja: 2026-02-11T10:12:16+01:00
8:54
Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć
Aktualizacja: 2026-02-11T08:54:09+01:00
8:41
Twórca Rycerza Siedmiu Królestw przyznaje: ta zmiana była błędem
Aktualizacja: 2026-02-11T08:41:23+01:00
19:11
Film reżysera 1670 już w VOD. Komedia zachwyciła widzów
Aktualizacja: 2026-02-10T19:11:29+01:00
18:02
Nowy serial Netfliksa jest absurdalny. Bawiłam się przednio
Aktualizacja: 2026-02-10T18:02:00+01:00
15:28
Prawnik z Lincolna, sezon 5. Co z kontynuacją? Mamy dobre wieści
Aktualizacja: 2026-02-10T15:28:14+01:00
13:54
Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:54:28+01:00
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA