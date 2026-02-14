Gorąca rywalizacja już na HBO Max. Kiedy nowe odcinki światowego fenomenu?

Ładowanie...

Końcówka zeszłego roku należała do "Gorącej rywalizacji". Podczas gdy widzowie zza oceanu zachwycali się "Heated Rivalry", my mogliśmy tylko czytać, jakie jest wspaniałe. W mediach społecznościowych i mediach mnożyły się zachwyty nad trwającym latami romansem dwóch hokeistów. Widzowie po prostu głośno przeżywali kolejne odcinki, w których bohaterowie gonią za sławą i zmagają się ze swoją miłością. Te nad wyraz pozytywne opinie, tylko rozbudzały nasz apetyt na adaptację prozy Rachel Reid.



Dopiero od niedawna możemy ten apetyt zaspokajać. "Gorąca rywalizacja" w końcu pojawiła się w Polsce. Trafiła na HBO Max w zeszłym tygodniu. Dokładnie 6 lutego widzowie z naszego kraju mogli stać się częścią globalnego trendu. I rzeczywiście chętnie teraz oglądają "Heated Rivalry". Od czasu swojej premiery produkcja nie schodzi z topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie.

Gorąca rywalizacja - kiedy kolejne odcinki na HBO Max?

Wielu użytkowników HBO Max chętnie by pewnie obejrzało wszystkie sześć odcinków "Gorącej rywalizacji" za jednym zamachem. Nawet jeśli mieliby zarwać dla tego seansu nockę. Nie jest im to jednak dane. Platforma postanowiła dawkować serial widzom. W dniu premiery dostaliśmy tylko pierwszy epizod produkcji. A kiedy kolejne?

Kolejne odcinki "Gorącej rywalizacji" będą pojawiać się na HBO Max w tygodniowych odstępach. Pełna rozpiska ich emisji prezentuje się następująco:

odc.: 6 lutego odc.: 13 lutego odc.: 20 lutego odc.: 27 lutego odc.: 6 marca odc.: 13 marca

Kolejnych odcinków "Gorącej rywalizacji" należy więc wypatrywać na HBO Max w nadchodzące piątki.

Rafał Christ 14.02.2026 11:12

