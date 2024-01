Rola w "Grze o tron" przyniosła mu sławę, ale też przysporzyła problemów

W "Grze o tron" Ramsay Bolton był jednym z bohaterów, którego widzowie kochali nienawidzić. Ciężko sobie na to zapracował. Jego sadystyczną naturę poznaliśmy, kiedy bezlitośnie okaleczył Theona Greyjoya. Potem jeszcze fizycznie i psychicznie znęcał się nad Sansą Stark. Stał się w ten sposób jedną z najbardziej pogardzanych przez publiczność postaci.



Wykreowanie tak wyrazistego bohatera jak Ramsay Bolton przyniosło Iwanowi Rheonowi nie tylko sławę, ale również przysporzyło wiele problemów. Po "Grze o tron" aktor wpadł do szufladki z napisem "czarny charakter". Producenci nie chcieli go bowiem widzieć w innych rolach.



