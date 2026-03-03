REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Katastroficzne widowisko już na VOD. Przed chwilą wbijało w ziemię na wielkich ekranach

To katastroficzne widowisko ledwie trafiło do kin. Na wielkich ekranach pojawiło się w styczniu. Po 1,5 miesiąca już możemy "Greenland 2" obejrzeć na telewizorach. Właśnie bowiem zadebiutowało na platformach VOD.

Rafał Christ
greenland 2 film katastroficzny gerard butler online co obejrzeć
REKLAMA

"Greenland 2" to sequel filmu katastroficznego z 2020 roku. Rozgrywa się parę lat po wydarzeniach przedstawionych w jedynce. Grany przez Gerarda Butlera bohater zostaje zmuszony, aby wraz z rodziną opuścić bezpieczny bunkier na Grenlandii. Wyruszają przez zrujnowaną Europę do miejsca, które rzekomo nadaje się do zamieszkania przez ludzi. Droga nie jest jednak łatwa, bo na każdym kroku czycha niebezpieczeństwo i nie wiadomo, komu można zaufać.

Jeszcze w zeszłym roku nazwisko Gerarda Butlera w "Skoku stulecia 2" - również sequelu filmu sprzed lat - przyciągnęło do kin (zagranicznych, u nas produkcja trafiła od razu na VOD) rzeszę widzów. Jego heist movie przez jakiś czas było najbardziej kasowym tytułem 2025 roku. "Greenland 2" tego sukcesu nie powtórzyło. Zebrało znacznie gorsze recenzje i nie cieszyło się zainteresowaniem na wielkich ekranach.

"GREENLAND 2" OBEJRZYSZ NA:
CANAL+
GREENLAND 2
CANAL+
Prime Video
GREENLAND 2
Prime Video
TVP VOD
GREENLAND 2
TVP VOD
Rakuten TV
GREENLAND 2
Rakuten TV
REKLAMA

Greenland 2 - film katastroficzny już na VOD

Na Rotten Tomatoes "Greenland 2" ma zaledwie 49 proc. pozytywnych recenzji (wynik jedynki utrzymuje się na poziomie 77 proc.). Te z grubsza negatywne opinie odstraszyły widzów. Bo film z Gerardem Butlerem okazał się klapą. Kosztował 90 mln dol., a na całym świecie zarobił nieco ponad 43 mln. Ci nieliczni, którzy go widzieli wcale nie patrzą jednak na niego tak krytycznie. Od zwykłych użytkowników wspomnianego portalu zebrał bowiem 63 proc. pozytywnych ocen.

Może więc pozostali widzowie skreślili go zbyt pochopnie? Teraz możemy się o tym wygodnie przekonać. Co prawda "Greenland 2" trafiło do polskich kin 16 stycznia i już z wielkich ekranów zeszło, ale właśnie zadebiutowało online. Film z Gerardem Butlerem można już kupować i wypożyczać na VOD.

"Greenland 2" pojawiło się na paru platformach. Ponieważ jest to nowość, na ten moment za dostęp do filmu trzeba dość sporo zapłacić. Wypożyczenie go kosztuje między 30 a 40 zł. Z czasem cena ta zacznie spadać, aż w końcu produkcja trafi do oferty streamingowej jakiegoś serwisu, gdzie będzie dostępna w ramach subskrypcji. Obecnie nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o filmach z Gerardem Butlerem poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
03.03.2026 19:22
Tagi: Co obejrzeć?filmy katastroficznegerard butler
Najnowsze
18:33
Netflix brata się z HBO Max. Przejął niedoceniony klejnot
Aktualizacja: 2026-03-03T18:33:00+01:00
18:28
HBO Max stanie się częścią giga-serwisu. Właśnie się zaczęło
Aktualizacja: 2026-03-03T18:28:39+01:00
16:55
Obejrzałam Oskarżoną Netfliksa. Tandeta to komplement
Aktualizacja: 2026-03-03T16:55:00+01:00
16:01
Prime Video w marcu rozbije bank. Mocarna lista nowości
Aktualizacja: 2026-03-03T16:01:41+01:00
15:23
Chyra jako Jan Paweł II, Ruffalo w roli głównej. Tak wygląda Santo Subito!
Aktualizacja: 2026-03-03T15:23:05+01:00
13:02
Co dalej po Marshals? Nowe seriale Yellowstone nadchodzą
Aktualizacja: 2026-03-03T13:02:00+01:00
12:33
Kto zagra Voldemorta w serialu Harry Potter? Numer jeden odpadł
Aktualizacja: 2026-03-03T12:33:00+01:00
11:53
Uwielbiany serial retro skasowany. Apple TV nie dowiózł
Aktualizacja: 2026-03-03T11:53:10+01:00
10:44
Netflix pokaże koncert Harry'ego Stylesa. Również w Polsce
Aktualizacja: 2026-03-03T10:44:43+01:00
9:47
To Jim Carrey czy sobowtór? Oficjalna odpowiedź na dziwną aferę
Aktualizacja: 2026-03-03T09:47:26+01:00
9:25
Nowe science fiction cichaczem na Disney+. To film dla wytrwałych
Aktualizacja: 2026-03-03T09:25:57+01:00
20:03
Oceniamy wszystkie sezony Bridgertonów. Który był najlepszy?
Aktualizacja: 2026-03-02T20:03:00+01:00
18:42
Fani już chcą nowych odcinków kryminalnego spin-offu Yellowstone. Rozwala system
Aktualizacja: 2026-03-02T18:42:00+01:00
17:12
Kiedy nowe odcinki Marshals: Historie z Yellowstone? Spin-off już jest
Aktualizacja: 2026-03-02T17:12:00+01:00
16:09
W spin-offie Yellowstone nie ma kluczowej bohaterki. Brutalne zagranie
Aktualizacja: 2026-03-02T16:09:00+01:00
15:17
Kim jest Inez Lis? Influencerka z Dresscode wystąpiła w The Floor
Aktualizacja: 2026-03-02T15:17:00+01:00
14:14
Marshals już jest. Jak łączy się z Yellowstone?
Aktualizacja: 2026-03-02T14:14:14+01:00
13:48
HBO Max ma nowy hit. Czarna komedia wsysa od pierwszego odcinka
Aktualizacja: 2026-03-02T13:48:42+01:00
12:24
Kto należy do ekipy Dresscode? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2026-03-02T12:24:19+01:00
12:17
Takiego polskiego kina brakowało. Pojedynek mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2026-03-02T12:17:28+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA