Katastroficzne widowisko już na VOD. Przed chwilą wbijało w ziemię na wielkich ekranach

Ładowanie...

"Greenland 2" to sequel filmu katastroficznego z 2020 roku. Rozgrywa się parę lat po wydarzeniach przedstawionych w jedynce. Grany przez Gerarda Butlera bohater zostaje zmuszony, aby wraz z rodziną opuścić bezpieczny bunkier na Grenlandii. Wyruszają przez zrujnowaną Europę do miejsca, które rzekomo nadaje się do zamieszkania przez ludzi. Droga nie jest jednak łatwa, bo na każdym kroku czycha niebezpieczeństwo i nie wiadomo, komu można zaufać.



Jeszcze w zeszłym roku nazwisko Gerarda Butlera w "Skoku stulecia 2" - również sequelu filmu sprzed lat - przyciągnęło do kin (zagranicznych, u nas produkcja trafiła od razu na VOD) rzeszę widzów. Jego heist movie przez jakiś czas było najbardziej kasowym tytułem 2025 roku. "Greenland 2" tego sukcesu nie powtórzyło. Zebrało znacznie gorsze recenzje i nie cieszyło się zainteresowaniem na wielkich ekranach.

REKLAMA

Greenland 2 - film katastroficzny już na VOD

Na Rotten Tomatoes "Greenland 2" ma zaledwie 49 proc. pozytywnych recenzji (wynik jedynki utrzymuje się na poziomie 77 proc.). Te z grubsza negatywne opinie odstraszyły widzów. Bo film z Gerardem Butlerem okazał się klapą. Kosztował 90 mln dol., a na całym świecie zarobił nieco ponad 43 mln. Ci nieliczni, którzy go widzieli wcale nie patrzą jednak na niego tak krytycznie. Od zwykłych użytkowników wspomnianego portalu zebrał bowiem 63 proc. pozytywnych ocen.

Może więc pozostali widzowie skreślili go zbyt pochopnie? Teraz możemy się o tym wygodnie przekonać. Co prawda "Greenland 2" trafiło do polskich kin 16 stycznia i już z wielkich ekranów zeszło, ale właśnie zadebiutowało online. Film z Gerardem Butlerem można już kupować i wypożyczać na VOD.

"Greenland 2" pojawiło się na paru platformach. Ponieważ jest to nowość, na ten moment za dostęp do filmu trzeba dość sporo zapłacić. Wypożyczenie go kosztuje między 30 a 40 zł. Z czasem cena ta zacznie spadać, aż w końcu produkcja trafi do oferty streamingowej jakiegoś serwisu, gdzie będzie dostępna w ramach subskrypcji. Obecnie nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o filmach z Gerardem Butlerem poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 03.03.2026 19:22

Ładowanie...