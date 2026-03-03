HBO Max stanie się częścią giga-serwisu. Właśnie się zaczęło

Ładowanie...

HBO Max i jego właściciel, czyli Warner Bros stali się ostatnio tematem numer jeden w rozrywce. Wszystko to dlatego, że korporacja od jakiegoś czasu jest na sprzedaż, a jeszcze dłużej boryka się z problemami finansowymi. Wynikają one przede wszystkim ze zmian na rynku VOD i z faktu, że firma przez lata nie potrafiła sobie z nimi poradzić. Po serii brutalnych cięć Davida Zaslava na papierze może i korporacja wyglądała lepiej, ale był to moment bardzo trudny dla HBO, jego fanów i oczywiście twórców.

Sprzedaż firmy okazała się wielką szansą dla Netfliksa, który od dawna czekał na zakup nie tylko potężnych studiów filmowych i jednego ze swoich konkurentów, ale również wielkiej biblioteki marek. Okazało się jednak, że radość czerwonego serwisu VOD była przedwczesna, bo korporacja Paramount przejęła inicjatywę, zapłaciła więcej i wychodzi na to, że to ona przejmie upragnione zasoby Warnera.

Warto jednak pamiętać, że przed Paramountem jeszcze długa droga, zanim będzie mógł sfinalizować transakcję.



Co dalej z HBO Max?

David Ellison, CEO Paramount, podczas poniedziałkowej konferencji dla inwestorów powiedział (za Variety), że

Zgodnie z zapowiedziami, planujemy połączenie obu serwisów [Paramount+ i HBO Max], co na dzień dzisiejszy daje nam nieco ponad 200 milionów subskrybentów.

Ellison uważa, że połączenie obu serwisów pozwoli na konkurowanie z największymi graczami na rynku. Ma on na myśli oczywiście samego Nefliksa i Disney+. Zauważa on, że dzięki połączeniu obu bibliotek uda się zaoszczędzić na kwestiach technologicznych, bo wystarczy im utrzymanie jednej struktury.



Niestety na ten moment nie wiem, jaki los spotka HBO Max, czy zostanie całkiem wciągnięte w infrastrukturę nowego serwisu, czy zostanie jedynie pojedynczym kafelkiem. Ellison zapewnił jednak, że HBO może liczyć na specjalne traktowanie. Pochwali Caseya Bloysa, przyznał, że „Gra o tron” to jego ulubiony serial.

To są w gruncie rzeczy dobre wieści, bo Ellison przyznał również, że

HBO powinno pozostać HBO. Zbudowali fenomenalną markę, są liderami w swojej dziedzinie i chcemy po prostu, aby tworzyli tego jeszcze więcej. Dzięki połączeniu platform nasze treści dotrą do znacznie szerszego grona odbiorców niż solo - mówił

To oczywiście deklaracje. Jak będzie w praktyce przekonamy się za kilka lat. HBO od zawsze miała swój profil. Robli seriale bezkompromisowe, przełamujące tabu i kiedy trzeba niepokorne, nie tylko wobec polityków, ale również wobec konwenansów. Czy przy nowym, bardzo konserwatywnym właścicielu będzie podobnie? Zobaczymy.

Konrad Chwast 03.03.2026 18:28

