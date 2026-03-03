Netflix brata się z HBO Max. Przejął niedoceniony klejnot

Ładowanie...

Netflix tak naprawdę lubi się z HBO Max. Tylko nie wie jak zagadać. Dlatego co jakiś czas przejmuje tylko jego treści. Tak było z "Graczami", "Pacyfikiem" czy "Kompanią braci". Tych tytułów już w ofercie streamingowego nie ma. Za to właśnie pojawiło się "Jak to się robi w Ameryce". Być może nie jest to tak głośna produkcja, jak te poprzednie, ale z pewnością jest warta uwagi użytkowników platformy. Według fanów, jak żadna inna zasłużyła, aby znaleźć swoją publiczność.



"Jak to się robi w Ameryce" opowiada historię dwóch przyjaciół, którzy próbują przebić się w branży odzieżowej ze swoją firmą streetwearową. Brzmi jak coś, co dzisiaj mogłoby być natychmiastowym hitem. W 2010 roku, kiedy to serial zadebiutował, tworzenie własnego brandu nie było tak gorącym tematem jak obecnie. Być może dlatego został przegapiony. Bo cieszył się wystarczającą popularnością, żeby dostać 2. sezon. Zaraz po nim został jednak skasowany.

Jak to się robi w Ameryce - serial HBO już na Netfliksie

Dopiero po latach widzowie zaczęli odkrywać "Jak to się robi w Ameryce" na HBO Max. Dzisiaj więc cieszy się on statusem kultowego. Mówi się o nim w kontekście nostalgii za Nowym Jorkiem sprzed ery Instagrama czy estetyce lat '10. Dla osób z branży mody czy startupowców może to być prawdziwy comfort show.

Teraz, kiedy "Jak to się robi w Ameryce" trafiło na Netfliksa, jego fani mają nadzieję, że odnajdzie wreszcie swoją publiczność. Nigdy zresztą jej nie stracili. Ciągle przecież ciepło serial wspominają. W mediach społecznościowych nieraz nazywają go "niedocenionym klejnotem" czy "najbardziej niedocenionym serialem HBO". Z licznych wpisów wynika, że wciąż nie mogą się pozbierać po jego skasowaniu.

Polscy użytkownicy Netfliksa też mogą teraz odkrywać "Jak to się robi w Ameryce". W ofercie streamingowego giganta serial HBO również się pojawił. Stało się to właśnie dzisiaj. Na platformie - tak jak swoją drogą na HBO Max - dostępne są całe dwa sezony produkcji. Łącznie 16 odcinków po około 25 minut. Obejrzeć tytuł można więc całkiem szybko.

Rafał Christ 03.03.2026 18:33

