Ładowanie...

Ostatnio dałam się skusić na film z TOP-ki Netfliksa, choć z reguły produkcje indyjskie raczej do mnie nie przemawiają. Tym razem jednak, po zapoznaniu się ze zwiastunem, postanowiłam dać "Oskarżonej" szansę. Zaczynało się obiecująco i początkowo myślałam, że będę musiała się z tym tytułem przeprosić. Niestety dalsza część filmu uzmysłowiła mi, że to jeszcze nie jest moment na przeprosiny. A już byłam pewna, że widzowie odkryli perełkę.

REKLAMA

Oskarżona - opinia o thrillerze na Netflix

W "Oskarżonej" poznajemy ginekolożkę Geetiki Sen (Konkona Sen Sharma). Jest ona tą stereotypową lekarką, która jest pewna siebie i władcza, a w dodatku żyje pracą - wystarczy jedno wezwanie, by chwilę przed wyjściem z pracy z powrotem włożyła na siebie fartuch i popędziła na ratunek swoim pacjentkom. W międzyczasie jej życie uczuciowe rozkwita - Geetiki wraz ze swoją żoną Meery (Pratibha Ranta), lekarką w szpitalu dziecięcym, planuje adoptować dziecko i wydaje się, że nic nie jest w stanie zepsuć im tego pięknego czasu. Aż do momentu, kiedy na skrzynkę e-mailową szpitala nie trafia anonimowa wiadomość o niepokojącej treści.

Anonimowa osoba, która rzekomo była pacjentką Geetiki, postanowiła poinformować szefostwo szpitala, że lekarka zachowywała się wobec niej agresywnie i molestowała ją seksualnie. Sprawa zaczyna być rozpowszechniania również w mediach społecznościowych, gdzie internauci publikują ostre i pełne nienawiści komentarze. Oskarżenia sprawiają, że życie Geetiki zaczyna rozpadać się na kawałki. Czuje, że jest zupełnie inaczej traktowana przez swoich kolegów z pracy, którzy nie okazują jej wsparcia, a relacje z Meery zaczynają być coraz bardziej oschłe.

"Oskarżona" to byłby nawet niezły film, gdyby nie to, że wpada we własne sidła. Bo chociaż bohaterką wyjątkowo jest kobieta, wobec której wyciągane są oskarżenia o molestowanie seksualne, to schemat postępowania pozostaje ten sam. Geetika zachowuje się dokładnie tak jak mężczyźni - za wszelką cenę chce pokazać swoją silną osobowość, pozostając oschłą, arogancką i absolutnie irytującą bohaterką, której nie da się lubić. Geetika jest ponadto jednowymiarową postacią, która przez cały film pozostaje taka sama, bo jest oporna na wszystkie rady i wpływ swoich najbliższych.

Oprócz tego, że thriller Netfliksa trudno się ogląda ze względu na kreację głównej bohaterki, to dodatkowo seans jest męczący ze względu na tandetne zabiegi jak na przykład ścieżka dźwiękowa, która mogłaby być wykorzystywana w tureckich serialach czy też zwolnione tempo i sugestywny montaż. Zakończenia nie będę zdradzać, ale jest to chyba jedna z najbardziej przekomicznych scen, przez którą byłam przekonana, że oglądam fragment indyjskiej telenoweli. Nie pomagają również wątpliwe dialogi i sceny akcji, które w ogóle nie pasują do klimatu tego filmu.

Wydaje mi się, że reżyser Anubhuti Kashyap oraz scenarzyści Sima Agarwal i Yash Keswani chcieli złapać za ogon zbyt wiele srok. "Oskarżona" upycha bowiem zbyt wiele poważnych wątków, które nie mają szansy odpowiednio się rozwinąć - pojawia się tu kwestia tego, jakie pojawiają się reakcje na oskarżenia kobiety na wyższym stanowisku, temat adopcji dziecka przez parę jednopłciową czy też relacji między lekarzem a pacjentem. Temu filmowi brakuje po prostu wrażliwości, która została zastąpiona tanimi chwytami. "Oskarżona" to produkcja do szybkiego skonsumowania i zapomnienia.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 03.03.2026 16:55

Ładowanie...