Gerard Butler znów ratuje świat, czyli o fenomenie serii "W ogniu"

Seria filmów "Olimp w ogniu" ("Olympus Has Fallen"), "Londyn w ogniu" ("London Has Fallen") i "Świat w ogniu" ("Angel Has Fallen") z Gerardem Butlerem w roli głównej stanowi ciekawy fenomen we współczesnym kinie akcji. Produkcje te zdołały zaskarbić sobie wielką sympatię widzów i osiągnąć sukces komercyjny, co zaowocowało stworzeniem trylogii, a w końcu również i serialu.