Gdzie oglądać Grincha? Sprawdzamy polski dubbing
W sezonie świątecznym na telewizorach nie może zabraknąć kultowej produkcji, jaką jest "Grinch: Świąt nie będzie". Gdzie obejrzeć wszystkie filmy o Grinchu? Czy są one dostępne z polskim dubbingiem? Sprawdzamy.
Świąteczny sezon czas zacząć, co oznacza jedno: zimowe wieczory spędzone w towarzystwie świątecznych filmów. Choć co roku serwisy streamingowe zalewane są nowymi produkcjami, to widzowie przynajmniej raz muszą obejrzeć klasyki, których nie może zabraknąć w zimowym okresie. Jedną z nich jest "Grinch: Świąt nie będzie" w reżyserii Rona Howarda z 2000 r., czyli historia o zielonym włochatym stworze, który po prostu nie cierpi świąt i robi wszystko, by je sabotować.
Grinch: Świąt nie będzie - gdzie obejrzeć z polskim dubbingiem?
Fani filmu "Grinch: Świąt nie będzie" na szczęście nie będą mieli problemu, by obejrzeć produkcję w streamingu. Jest ona dostępna w ramach abonamentu bez dodatkowych opłat w 3 serwisach: SkyShowtime, Disney+ i Prime Video, a już 18 grudnia trafi do serwisu Netflix. We wszystkich wymienionych serwisach można wybrać opcję polskiego dubbingu.
Oscarowy film z Jimmem Carreyem w roli Grincha to wśród świątecznych klasyków pozycja obowiązkowa. Złośliwy Grinch to samotny stwór, który pewnego dnia opuszcza swoją jaskinię i wyrusza do pobliskiego Ktosiowa w poszukiwaniu pożywienia. Kiedy okazuje się, że miasteczko ogarnął świąteczny klimat, a jego mieszkańcy stwierdzili, że w tym roku Boże Narodzenie będzie jeszcze huczniej obchodzone, Grinch postanawia ukraść święta. Tymczasem mała Cindy Lou (w tej roli Taylor Momsen) postanawia na własną rękę rozprawić się z Grinchem i zrobić wszystko by zielony stwór pokochał bożonarodzeniową atmosferę.
Grinch - wszystkie filmy. Gdzie obejrzeć?
Świat "Grincha" składa się z 3 głównych filmów. Oprócz produkcji "Grinch: Świąt nie będzie" obejrzeć można również oryginalną animację, która zapoczątkowała uniwersum upierdliwego stwora - "Jak Grinch ukradł Święta" z 1966 r. W 2018 r. zadebiutował natomiast "Grinch", czyli nowoczesna wersji animowana świątecznej historii.
Klasyczna animacja jest dostępna w ramach wypożyczenia w Prime Video, a animację z Benedictem Cumberbatchem, który użyczył głosu Grinchowi, można obejrzeć w ramach abonamentu w SkyShowtime oraz Prime Video.
