Tego nie dowiesz się z Grzeszników. Twórcy zdradzili historię bohaterów

Niezależnie ile razy i jak uważnie byście "Grzeszników" oglądali, tego się z nich nie dowiecie. Horror po prostu nie podaje takich szczegółów z przeszłości głównych bohaterów. Wcielający się w ich role Michael B. Jordan i reżyser Ryan Coogler zdradzili je podczas niedawnej rozmowy.

Rafał Christ
grzesznicy horror o co chodzi hbo max co obejrzeć
W "Grzesznikach" Michael B. Jordan gra bliźniaków Smoke'a i Stacka, którzy w latach 30. ubiegłego wieku wracają do rodzinnego miasta w Mississippi. Postanawiają otworzyć tam bar dla czarnoskórej społeczności. Noc jego inauguracji w zaskakujący sposób zmienia się w krwawą rzeź. Ale o tym już na pewno wiecie, bo horror Ryana Cooglera stał się artystycznym i komercyjnym hitem. W czasie swojej premiery na całym świecie zarobił ponad 365 mln (doskonały wynik jak na film grozy z kategorią wiekową R), a teraz przeżywa renesans popularności. Pobił rekord, zgarniając aż 16 nominacji do Oscarów, więc kto jeszcze produkcji nie widział, nadrabia ją w streamingu.

Mimo uznania, jakie zdobył, na pewno pozostawia niedosyt pod względem jednej rzeczy. Nie zdradza za wiele z przeszłości głównych bohaterów. Dowiadujemy się, że przed przybyciem do rodzinnego miasteczka spędzili parę lat w Chicago. Są też weteranami II wojny światowej, byli częścią gangsterskiego półświatka, a ich relacje z Mary i Annie są dość skomplikowane. W uproszczeniu to tak naprawdę tyle.

Grzesznicy - tego nie dowiesz się z horroru

Ryan Coogler w "Grzesznikach" nie zagłębia się w przeszłość bliźniaków, ale teraz wraz z Michaelem B. Jordanem postanowił zdradzić jej szczegóły. W wywiadzie dla Proximity Media reżyser i gwiazdor produkcji opowiedzieli, co dokładnie działo się z bliźniakami, zanim doszło do wydarzeń przedstawionych na ekranie.

Ryan Coogler: Bliźniacy nie widzieli się praktycznie przez trzy lata.

Michael B. Jordan: Tak, bracia rozdzieliki się na jakiś czas.

Ryan Coogler: Zabili ojca, ukrywali się w domu mamy Mary, a potem wyruszyli do Nowego Jorku i wstąpili do wojska. Walczyli na froncie we Francji, wrócili do Stanów i pojawili się na chwilę w domu. Mary była wtedy starsza, więc rozpoczął się jej związek ze Stackiem.

Michael B. Jordan: Zobaczył ją w innym świetle...

Ryan Coogler: Była dla nich jak młodsza siostra, rozumiesz, Smoke'owi i matce Mary wcale się to nie podobało. Dlatego rozdzielili się na trzy lata, kiedy to Smoke i Annie zamieszkali w swoim domu, a Stack i Mary ruszyli do Little Rock. Kiedy stracili córkę, zrobiło się ciężko. Bracia zostawili swoje partnerki i spotkali się ponownie w Chicago.

Michael B. Jordan: I kiedy wrówcili do rodzinnej miejscowości, rozpoczyna się nasza historia.

Oczywiście, część z tych informacji pokrywa się z tym, co wiemy z filmu, ale reszta dodaje do nich odpowiedniego kontekstu. Dzięki temu historia głównych bohaterów staje się pełniejsza. Aczkolwiek, kto horror widział, wie, że i bez tego działa znakomicie.

Więcej o "Grzesznikach" poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
29.01.2026 09:14
