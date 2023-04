Flagowy serial SkyShowtime znika z platformy? Wiemy, co się stało

"Halo" to flagowy serial platformy Paramount+. Jeszcze do całkiem niedawna nie był w Polsce legalnie dostępny. Zmieniło się to wraz ze startem SkyShowtime, które posiada wyłączne prawa do dystrybucji streamingowej produkcji w Polsce. W takim ujęciu jest to tytuł oryginalny serwisu w naszym kraju. Dlaczego więc miałby zaraz z niego zniknąć? Bo przecież taka informacja pojawiła się na jego karcie w usłudze.



Chcąc w tym momencie włączyć sobie odcinek "Halo" pod tytułem serialu przeczytamy, że można go oglądać jeszcze tylko przez 22 dni. Adaptacja popularnej gry Microsoftu miałaby więc zniknąć ze SkyShowtime jakoś w drugiej połowie maja. Nie musicie jednak rzucać się na produkcję i od razu ją bindżować. Zapytaliśmy przedstawicielkę serwisu, czy rzeczywiście to już ostatnia szansa na jej obejrzenie. Uspokoiła nas.