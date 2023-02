O co to "Halo"? SkyShowtime w Polsce z serialem na podstawie gier wideo

„Halo” to serial od Paramountu, który oparto (bardzo luźno) o cykl gier wideo o tym samym tytule. Te wydaje Microsoft na konsolach z rodziny Xbox oraz komputerach osobistych. Z biegiem lat seria urosła do rangi kultowej i w sumie to aż dziwne, iż dopiero teraz pojawiła się jej wysokobudżetowa aktorska adaptacja. Próby zrobienia "Halo" sięgają wielu lat wstecz i zaangażowania samego Stevena Spielberga.



Nie jest też już tajemnicą, że w serialu „Halo” widzowie mają okazję zobaczyć twarz protagonisty z serii gier o tym samym tytule. Na konsolach Master Chief niemal nigdy nie rozstawał się ze zbroją, więc czemu zrobił to tym razem? Zapytany o to bohater z rozbrajającą szczerością odpowiada, że nie wie. Ja też nie do końca to rozumiem, ale paradoksalnie… nie widzę w tym problemu.