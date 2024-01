Będzie więcej Harlana Cobena na Netfliksie. Adaptacji których książek możemy się spodziewać?

Netflix nie ma wyłączności na Harlana Cobena. W zeszłym roku na Amazon Prime Video pojawiło się przecież "Schronienie" na podstawie jego prozy. To jednak na pierwszej wymienionej platformie adaptacji książek pisarza znajdziemy najwięcej. Bardzo płodny autor jeszcze w 2018 r. podpisał przecież z serwisem kontrakt na 14 produkcji. Na dzisiaj jest ich łącznie osiem, w tym dwie polskie - "W głębi lasu" i "Zachowaj spokój".



Ostatnia Netfliksowa produkcja na podstawie Harlana Cobena zadebiutowała na początku stycznia 2024 r. Użytkownicy platformy od razu się na nią rzucili. W Polsce "Już mnie nie oszukasz" do teraz nie chce zejść z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Na całym świecie w premierowym tygodniu subskrybenci obejrzeli tytuł 37 mln razy. Podkreślmy: to jest hit.



Więcej o adaptacjach książek Harlana Cobena poczytasz na Spider's Web: