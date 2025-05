Niech Max zaopiekuje się młodymi aktorami z Harry'ego Pottera, bo fani zrobią im piekło

Tyle fikołków, ile Max się narobił w ostatnim czasie, to trudno zliczyć. Mam nadzieję, że ekipa wyszła z tego wszystkiego cało i nie osiwiała - najgorsze już chyba za nimi. Najpierw, po ogłoszeniu serialu, podniosły się głosy, że po co to, a na co to, że czas zostawić tę franczyzę w spokoju, bo to już nie będzie to samo. Później pojawiły się plotki na temat zaangażowania w produkcję czarnoskórego Paapy Essiedu, który miał wcielić się w Severusa Snape'a (co ostatecznie okazało się być prawdą) i to było jak zostawienie kolesia w czasie ulewnych deszczy bez parasola i podczas szalejącej burzy pod drzewem.