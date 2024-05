Fani bojkotują nadchodzący serial o Harrym Potterze z powodu J.K. Rowling. Pisarka nie gryzie się w język

Po ogłoszeniu informacji na temat serialu, dyrektor HBO i Max Casey Bloys został zapytany o to, w jaki sposób niechęć do J.K. Rowling z powodu jej transfobicznych wypowiedzi może wpłynąć na zatrudnienie nowej obsady. Bloys stwierdził, że nie zamierzają zagłębiać się w to, co dzieje się w internecie i podkreślił, że najważniejsze jest to, co wydarzy się na ekranie: "To jest nasz priorytet" - podsumował.