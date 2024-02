Stalkerka Harry'ego Stylesa stanie przed sądem. W niecały miesiąc wysłała mu 8 tys. kartek

Do gwiazd można po cichu wzdychać, ustawiać sobie zdjęcia ulubionych artystów na tapecie i marzyć skrycie, że być może kiedyś uda się zobaczyć ich na żywo. Kiedy jednak niewinne marzenia o osobach, które możemy oglądać jedynie na Instagramie zamieniają się w chorobliwą miłość, a nawet stalking? Poprzeczkę podniosła pewna fanka Harry'ego Stylesa - 35-letnia kobieta postanowiła zwrócić uwagę byłego członka zespołu One Direction, wysyłając mu kartki. Jednak nie jedną, nie kilkanaście, ani nawet nie kilkadziesiąt - do domu Harry'ego Stylesa dotarło kilka tysięcy listów.