Jeden z najlepszych filmów z wybitnym zmarłym aktorem wpada na HBO Max. Ta historia wydarzyła się naprawdę

W piątek 7 lipca HBO Max włączyło do swojej filmoteki biograficzne arcydzieło z nagrodzonym Oscarem występem Philipa Seymoura Hoffmana. Truman García Capote w latach 60. ubiegłego wieku był jednocześnie ulubieńcem i postrachem nowojorskiej elity. Ceniono go za geniusz oraz literacki talent, ale gardzono za sposób bycia i liczne prowokacje obyczajowe. Film Bennetta Millera przedstawia tylko jeden, ale za to bardzo ważny epizod z życia twórcy: pobyt Trumana Capote w Holcomb, gdzie pisarz - wraz z przyjaciółką Nelle Harper Lee - przyglądał się dochodzeniu i procesowi w głośnej sprawie brutalnego morderstwa, popełnionego 15 listopada 1959 roku na członkach farmerskiej rodziny Clutterów.



Odbył on również wiele rozmów ze sprawcami tej makabrycznej zbrodni, skazanymi później na śmierć przez powieszenie. Historia ta przyczyniła się do powstania wydanej w 1966 roku bestsellerowej powieści, inspirowanej przeżyciami Capote'a z tamtego okresu.



Wybitna kreacja to jedno - ale to, tak po prostu, naprawdę świetne kino. Stawia mnóstwo niekoniecznie oczywistych pytań natury moralnej, zgłębia się w rozważania na temat granic etyki aktów twórczych, obserwuje, zastanawia się. To nurtujące, niełatwe kino - zarazem wciągające bez reszty. Oglądać!