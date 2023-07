Nie śpieszcie się ze skreślaniem "Idola". Serial HBO jeszcze będzie kultowy

Wolność artystyczna i tematyka skierowana do dojrzałego widza - to właśnie sprawiło, że logo HBO stało się synonimem jakościowej telewizji. Do tej pory polityka ta sprawdzała się bez zarzutu, ale w "Idolu" wyszła stacji bokiem. Problemy zaczęły się już na etapie produkcji, kiedy to Amy Seimetz postanowiono zastąpić Samem Levinsonem. Na kilka miesięcy przed premierą serialu, "Rolling Stone" ujawnił niepokojące doniesienia zza jego kulis, wedle których twórcy zamiast realizować mroczną satyrę na showbiznes, zaczęli robić dokładnie to, co mieli krytykować. Anonimowi członkowie ekipy opowiadali, jak to zmieniono pierwotną koncepcję, przez co wyszło "torture porn".



I rzeczywiście po premierze na festiwalu w Cannes krytycy zmieszali "Idola" z błotem, nazywając go "szowinistyczną męską fantazją". W ślad za nimi szybko poszli widzowie, którzy od samego początku narzekali na formę, czy też nadmiar erotyki. Im dalej w las, tym było gorzej. W drugim odcinku komentatorów zniesmaczyła scena seksu, a w trzecim - żart z "wyspy pedofilów" Jeffreya Epsteina. Już wtedy widać było, że twórcy - Sam Levinson, Abel "The Weeknd" Tesfaye i Reza Fahim - chcą nas po prostu szokować. Co im bowiem pozostało, skoro podejmowany temat został już przerobiony na wszelkie możliwe sposoby?



