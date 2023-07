HBO sprzedało Netfliksowi swoje kultowe seriale

Chodzi oczywiście o pieniądze. CEO Warner Bros, David Zaslav ma opinię człowieka tyle bezwzględnego w kasowaniu produkcji, co oszczędnego. Najprawdopodobniej włodarze serwisu uznali, że lepiej, aby produkcje pracowały na siebie u kogoś innego, niż leżały odłogiem w ich usłudze. Choć wizerunkowo nie wygląda to dobrze, to wszystkie te stare, kultowe produkcje „nie pracują” już na pozyskiwanie nowych widzów. A tego typu usługi musza rosnąć, aby uzasadnić bajońskie kwoty wydawane na kolejne tytuły. Zwłaszcza że umowa zakłada, że produkcje nie znikną z HBO Max.