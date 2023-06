Mieli go skasować! Jeden z najlepszych seriali akcji powraca po trzech latach przerwy na HBO Max

Ileż ja się naczekałem! 2. sezon produkcji bazującej na koncepcie i zapiskach samego Bruce'a Lee miał swoją premierę w 2020 roku. Niedługo później twórca produkcji ogłosił, że to najprawdopodobniej koniec tego serialu i nie doczekamy się kontynuacji. A jednak w styczniu 2021 roku pierwsze sezony "Wojownika" trafiły w USA do oferty HBO Max - najpewniej to duże zainteresowanie tytułem wpłynęło na zamówienie kontynuacji. I udało się: serial przeniesiono z telewizji Cinemax właśnie do HBO, a Casey Bloys potwierdził kolejną odsłonę.



Podkreślił też, zgodnie z prawdą, że "Wojownik" to mieszanka dynamicznej akcji i dobrej historii oraz świetnej obsady. Za sterami ponownie stanął Jonathan Tropper, a w ekipie mającej wpływ na kształt serialu jest Shannon Lee, córka Bruce'a. Lee obiecała, że dostarczą widzom równie ciekawą historię i efektowną akcję, co wcześniej.



"Wojownik" to serial, który spodoba się fanom świetnie zrealizowanych scen walk, dramatów historycznych i... "odrobiny" przerysowania. Nad "Wojownikiem" unosi się bowiem duch kultowego "Banshee", którym rownież zajmował się wspomniały Tropper. Opowieść skupia się na przybyłym z Chin do San Francisco wojowniku, który zaczyna pracować dla wpływowej przestępczej rodziny. Wciągająca, ekscytująca i satysfakcjonująca audiowizualnie rozrywka pierwszej jakości. Polecam nadrobić w oczekiwaniu na "trójkę"!



